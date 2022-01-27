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Валенсия арендует выгнанного Барселоной полузащитника

Испания
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Васс поехал заменять Триппьера, а на его место придет Мориба

Валенсия арендует выгнанного Барселоной полузащитника

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Валенсия" арендует у "Лейпцига" полузащитника Илайша Мориба, сообщает Transfer News Life, со ссылкой на SER Deportivos Valen. Подписано соглашение на полгода.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" купит у "Валенсии" полузащитника Даниэля Васса.

Напомним, что прошлым летом Илайш Мориба был экстренно продан "Барселоной", так как не шел на снижение зарплаты по новому контракту.

В этом сезоне Илайш выходил на поле за "Лейпциг" всего 6 раз и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Валенсия (Испания) Барселона Даниэль Васс РБ Лейпциг Илайш Мориба
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