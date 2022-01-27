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Валенсия арендует выгнанного Барселоной полузащитника
Васс поехал заменять Триппьера, а на его место придет Мориба
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Валенсия" арендует у "Лейпцига" полузащитника Илайша Мориба, сообщает Transfer News Life, со ссылкой на SER Deportivos Valen. Подписано соглашение на полгода.
???? RB Leipzig’s Ilaix Moriba could be loaned to Valencia until the end of the season! ????— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 26, 2022
(Source: @SERDepValencia) pic.twitter.com/4WZLPkdONS
Ранее сообщалось, что "Атлетико" купит у "Валенсии" полузащитника Даниэля Васса.
Напомним, что прошлым летом Илайш Мориба был экстренно продан "Барселоной", так как не шел на снижение зарплаты по новому контракту.
В этом сезоне Илайш выходил на поле за "Лейпциг" всего 6 раз и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.
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