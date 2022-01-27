  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бернабеу может приносить Реалу до 440 миллионов евро в год
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бернабеу может приносить Реалу до 440 миллионов евро в год

Испания
(1 голосов)

Клуб собирается отдать 20% прав на стадион американской компании

Бернабеу может приносить Реалу до 440 миллионов евро в год

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Реал" достиг соглашения о передаче 20% прав на 25 лет с американской компанией "Legends", занимающейся коммерциализацией спортивных объектов, сообщает Vozpopuli.com.

Сообщается, что в результате сотрудничества доход, приносимый стадионом, должен вырасти со 150 миллионов евро в год до 400-440 миллионов.

На стадионе будут проходить различные мероприятия – например, концерты, а рядом будут построены кафе и магазины.

Компания "Legends" принадлежит инвестиционному фонду "Sixth Street", который владеет 20% акций баскетбольной команды "Сан-Антонио".

Читайте такжеПерес: Сантьяго Бернабеу станет одним из самых привлекательных мест в Мадриде и Европе

Напомним, что "Реал" взял в кредит на 30 лет 1 миллиард евро, чтобы профинансировать модернизацию "Бернабеу" и инфраструктуры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
vozpopuli.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
NORDOS
27.01.2022 в 23:44
Браво, Флорентіно! чекаєм влітку Мбаппе та Холанда в команді
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...