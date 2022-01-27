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Бернабеу может приносить Реалу до 440 миллионов евро в год
Клуб собирается отдать 20% прав на стадион американской компании
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Реал" достиг соглашения о передаче 20% прав на 25 лет с американской компанией "Legends", занимающейся коммерциализацией спортивных объектов, сообщает Vozpopuli.com.
Сообщается, что в результате сотрудничества доход, приносимый стадионом, должен вырасти со 150 миллионов евро в год до 400-440 миллионов.
На стадионе будут проходить различные мероприятия – например, концерты, а рядом будут построены кафе и магазины.
Компания "Legends" принадлежит инвестиционному фонду "Sixth Street", который владеет 20% акций баскетбольной команды "Сан-Антонио".
Напомним, что "Реал" взял в кредит на 30 лет 1 миллиард евро, чтобы профинансировать модернизацию "Бернабеу" и инфраструктуры.
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