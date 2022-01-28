Суд списал с Бензема 230 тысяч евро по делу о шантаже Вальбуэна

Суд изъял у нападающего "Реала" Карима Бензема 230 тысяч евро по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна, сообщает L`Equipe. 150 – на моральную компенсацию, а 80 – на издержки судебного производства.

Сообщается, что юристы Бензема подали апелляцию на это решение.

Сторона Матье комментирует блокировку средств на счете Карима следующим образом: "Это логические последствия решения о немедленной оплате. Мы запросили мировую оплату, которой так и не произошло, поэтому мы перешли к этому шагу".

Напомним, что в ноябре Карима был признан виновным в соучастии в попытке шантажа. Его приговорили к году тюрьмы условно и штрафу.