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Педри: Футбол изменился в плане физики. Но голова – это по-прежнему самое важное
Молодой испанец о переменах в футболе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Центральный полузащитник каталонской "Барселоны" Педри поделился мыслями насчет нужных качеств для современного игрока.
"Футбол изменился, в первую очередь – в плане физической подготовки. Требования к подготовке, ритм матчей становятся все выше и выше. Нужно больше работать над этими аспектами. И я этим занимаюсь – набираю мышечную массу.
Но голова – это по-прежнему самое важное в футболе. Благодаря интеллекту можно начать действовать раньше, чем соперник, и получить преимущество", – рассказал хавбек.
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