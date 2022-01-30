Педри: Футбол изменился в плане физики. Но голова – это по-прежнему самое важное

Центральный полузащитник каталонской "Барселоны" Педри поделился мыслями насчет нужных качеств для современного игрока.

"Футбол изменился, в первую очередь – в плане физической подготовки. Требования к подготовке, ритм матчей становятся все выше и выше. Нужно больше работать над этими аспектами. И я этим занимаюсь – набираю мышечную массу.