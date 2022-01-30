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Педри: Футбол изменился в плане физики. Но голова – это по-прежнему самое важное

Испания
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Молодой испанец о переменах в футболе

Педри: Футбол изменился в плане физики. Но голова – это по-прежнему самое важное

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Центральный полузащитник каталонской "Барселоны" Педри поделился мыслями насчет нужных качеств для современного игрока.

"Футбол изменился, в первую очередь – в плане физической подготовки. Требования к подготовке, ритм матчей становятся все выше и выше. Нужно больше работать над этими аспектами. И я этим занимаюсь – набираю мышечную массу.

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Но голова – это по-прежнему самое важное в футболе. Благодаря интеллекту можно начать действовать раньше, чем соперник, и получить преимущество", – рассказал хавбек.

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В статье: Барселона Педри
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Источник:
Marca

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