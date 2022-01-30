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Де Йонг: Барса - не самый лучший, но по-прежнему самый прекрасный клуб в мире
Френки счастлив в столице Каталонии
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Центральный полузащитник каталонской "Барселоны" Френки де Йонг поделился мыслями насчет текущих результатов "блаугарны".
"Иногда я бываю поражен, но я по-прежнему думаю о "Барселоне" то же самое.
Сейчас это не самый лучший, но по-прежнему самый прекрасный клуб в мире", – сказал голландец.
На данный момент "Барса" идет на 5-м месте в турнирной таблице испанской Ла Лиге, а плей-офф евркубков начнет со стадии 1/8 Лиги Европы.
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Источник:NOS
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Комментарии (2)
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khatskevich_bog (Киев)
30.01.2022 в 16:59
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Algrab (Костопiль)
30.01.2022 в 16:56
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