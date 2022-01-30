Де Йонг: Барса - не самый лучший, но по-прежнему самый прекрасный клуб в мире

Центральный полузащитник каталонской "Барселоны" Френки де Йонг поделился мыслями насчет текущих результатов "блаугарны".

"Иногда я бываю поражен, но я по-прежнему думаю о "Барселоне" то же самое.

Сейчас это не самый лучший, но по-прежнему самый прекрасный клуб в мире", – сказал голландец.