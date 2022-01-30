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Де Йонг: Барса - не самый лучший, но по-прежнему самый прекрасный клуб в мире

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Френки счастлив в столице Каталонии

Де Йонг: Барса - не самый лучший, но по-прежнему самый прекрасный клуб в мире

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Центральный полузащитник каталонской "Барселоны" Френки де Йонг поделился мыслями насчет текущих результатов "блаугарны".

"Иногда я бываю поражен, но я по-прежнему думаю о "Барселоне" то же самое.

Сейчас это не самый лучший, но по-прежнему самый прекрасный клуб в мире", – сказал голландец.

На данный момент "Барса" идет на 5-м месте в турнирной таблице испанской Ла Лиге, а плей-офф евркубков начнет со стадии 1/8 Лиги Европы.

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В статье: Барселона Френки де Йонг
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Источник:
NOS

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Комментарии (2)
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khatskevich_bog (Киев)
30.01.2022 в 16:59
1/16 ЛЕ, а не 1/8
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Algrab (Костопiль)
30.01.2022 в 16:56
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