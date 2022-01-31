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И это после 21 выигранного трофея. УЕФА требует от Анчелотти сдать тренерский экзамен
Кто кому должен экзамен еще сдавать…
Getty Images / Global Images Ukraine
В УЕФА требуют сдать тренерский экзамен от главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти – об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на издание Corriere dello Sport.
По информации источника, срок действия тренерской лицензии итальянского специалиста завершился 31 декабря 2021 года, именно поэтому чиновники в УЕФА желают, чтобы Карло подтвердил свои и знания, после чего вновь вернулся к работе с "меренгами".
Ассоциация уже послала соответствующее предупредительное письмо 62-летнему Анчелотти, взявшему на клубном уровне 21 трофей как тренер. После сдачи экзамена и получения полного разрешения на работу его сертификат будет продлен.
Il patentino da allenatore di #Ancelotti è scaduto il 31 dicembre. Per poter continuare ad allenare, da regolamento Uefa, deve sostenere dei corsi obbligatori. ???????????????????? pic.twitter.com/6spl7QDZpC— Alessandro Alciato (@AAlciato) January 30, 2022
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