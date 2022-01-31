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И это после 21 выигранного трофея. УЕФА требует от Анчелотти сдать тренерский экзамен

Испания
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Кто кому должен экзамен еще сдавать…

И это после 21 выигранного трофея. УЕФА требует от Анчелотти сдать тренерский экзамен

Getty Images / Global Images Ukraine

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В УЕФА требуют сдать тренерский экзамен от главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти – об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на издание Corriere dello Sport.

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По информации источника, срок действия тренерской лицензии итальянского специалиста завершился 31 декабря 2021 года, именно поэтому чиновники в УЕФА желают, чтобы Карло подтвердил свои и знания, после чего вновь вернулся к работе с "меренгами".

Ассоциация уже послала соответствующее предупредительное письмо 62-летнему Анчелотти, взявшему на клубном уровне 21 трофей как тренер. После сдачи экзамена и получения полного разрешения на работу его сертификат будет продлен.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
football-italia.net

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