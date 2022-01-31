Чтобы сплотиться. Тренер женской команды Райо предлагал ассистентам "вместе трахнуть девушку"

Болельщики "Райо Вальекано" требуют уволить наставника женской команды Карлоса Сантисо. Причина протеста – в голосовых сообщениях WhatsApp из-за которых Карлос, собственно, уже успел покинуть должность тренера сборной Мадрида U-12. На аудио Сантисо говорил своему штабу примерно следующее:

"Мы шикарные, но кое-чего не хватает. Парни, нам нужно сделать что-то вроде того, что сделали те парни, из "Арандины". Нам необходимо подцепить совершеннолетнюю девушку, чтобы не было проблем, и всем вместе трахнуть ее. Это объединит штаб и команду. Посмотрите на "Арандину", у них дела стали получше".

Сантисо подтвердил, что сообщение – не подделано. Он признал свою неправоту, но отметил, что это была простая беседа между друзьями. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса не собирается увольнять специалиста: "Мы подписываем профессионалов, а не личности".

Примечание: три футболиста испанского клуба "Арандина" (третий дивизион) в 2017 году были приговорены к 38 годам тюрьмы каждый за групповое изнасилование 15-летней девушки.