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Чтобы сплотиться. Тренер женской команды Райо предлагал ассистентам "вместе трахнуть девушку"
Адекватность покинула чат
Getty Images / Global Images Ukraine
Болельщики "Райо Вальекано" требуют уволить наставника женской команды Карлоса Сантисо. Причина протеста – в голосовых сообщениях WhatsApp из-за которых Карлос, собственно, уже успел покинуть должность тренера сборной Мадрида U-12. На аудио Сантисо говорил своему штабу примерно следующее:
"Мы шикарные, но кое-чего не хватает. Парни, нам нужно сделать что-то вроде того, что сделали те парни, из "Арандины". Нам необходимо подцепить совершеннолетнюю девушку, чтобы не было проблем, и всем вместе трахнуть ее. Это объединит штаб и команду. Посмотрите на "Арандину", у них дела стали получше".
Сантисо подтвердил, что сообщение – не подделано. Он признал свою неправоту, но отметил, что это была простая беседа между друзьями. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса не собирается увольнять специалиста: "Мы подписываем профессионалов, а не личности".
Примечание: три футболиста испанского клуба "Арандина" (третий дивизион) в 2017 году были приговорены к 38 годам тюрьмы каждый за групповое изнасилование 15-летней девушки.
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