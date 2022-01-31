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Чтобы сплотиться. Тренер женской команды Райо предлагал ассистентам "вместе трахнуть девушку"

Испания
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(1 голосов)

Адекватность покинула чат

Чтобы сплотиться. Тренер женской команды Райо предлагал ассистентам "вместе трахнуть девушку"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики "Райо Вальекано" требуют уволить наставника женской команды Карлоса Сантисо. Причина протеста – в голосовых сообщениях WhatsApp из-за которых Карлос, собственно, уже успел покинуть должность тренера сборной Мадрида U-12. На аудио Сантисо говорил своему штабу примерно следующее:

"Мы шикарные, но кое-чего не хватает. Парни, нам нужно сделать что-то вроде того, что сделали те парни, из "Арандины". Нам необходимо подцепить совершеннолетнюю девушку, чтобы не было проблем, и всем вместе трахнуть ее. Это объединит штаб и команду. Посмотрите на "Арандину", у них дела стали получше".

Сантисо подтвердил, что сообщение – не подделано. Он признал свою неправоту, но отметил, что это была простая беседа между друзьями. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса не собирается увольнять специалиста: "Мы подписываем профессионалов, а не личности".

Примечание: три футболиста испанского клуба "Арандина" (третий дивизион) в 2017 году были приговорены к 38 годам тюрьмы каждый за групповое изнасилование 15-летней девушки.

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В статье: Райо Вальекано (Мадрид) Карлос Сантисо
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Источник:
theguardian.com

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Комментарии (12)
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Запорізьке Торпедо (zp)
31.01.2022 в 14:14
леваки, как известно, очень "продвинутые" в вопросах любви и пола)
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0
0
football_soccer (Украина)
31.01.2022 в 13:25
Странная реакция в комментах. Мужчине естественно желание подцепить и затем поиметь девушку. Особенно , когда современные девушки далеки от моногамности. Увольнять мужика за предложение группового гетеросексуального секса с совершеннолетней , он даже сам это упомянул, девушкой это что позор?
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+1
-4
avatar
NORDOS
31.01.2022 в 13:51
та тут є якби сумніви щодо гетеросексуальностінормальним чоловікам було б бридко дивитися як другани шпілять шалаву, котра на це погодилася
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+3
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
31.01.2022 в 13:22
Если не изнасиловать, то это нормальное желание, чё
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+1
-6
avatar
NORDOS
31.01.2022 в 13:43
це збочення, дурнику
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+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
31.01.2022 в 12:31
У цьому підкоцапському гівноклубі усе може бути.
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+8
-5
Algrab (Костопiль)
31.01.2022 в 12:26
100% вихованець барсілони...
Ответить
+3
-4
Skotparker
31.01.2022 в 12:30
Вихованець Барселони з міста Костопіль
Ответить
+2
-6
Algrab (Костопiль)
31.01.2022 в 12:37
п н х.
+4
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
31.01.2022 в 13:17
Не обращайте внимание товарищ на этого шарикова. Мелет сам не знает шо. У него мозг мартышки.
+1
-4
Algrab (Костопiль)
31.01.2022 в 13:53
І ти також п н х, шакал.
+2
-2
Dr. House (Поділля)
31.01.2022 в 14:00
Не так давно была статья, что тренер молодёжки Барсы оказался педофилом. Даже здесь на форуме среди глоров Бары есть шизоалени, педофилы, нарики, алкаши, тридварасы, при чём даже хвастаются этим
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+2
-1


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