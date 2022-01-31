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Пике – об окружении Барселоны: Я бы послал его на хрен, оно токсичное
Жерар на связи
Marca
Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике пообщался с популярным стримером Ибаем Льяносом в эфире платформы Twitch. Игроку было задано несколько футбольных вопросов, на которые он с удовольствием ответил:
"Я бы сделал клуб более современным, я бы многое изменил. Я бы послал на хрен все окружение клуба, оно токсичное. На хер, да".
"Дембеле? Я понимаю обе стороны. Это бизнес, здесь крутятся большие деньги. Каждый волен защищать свои интересы. Пусть будет найдено лучшее решение. Мы способны адаптироваться к любому итогу. У нас есть игроки, которые могут помочь".
"По поводу сборной Испании – я ушел. Но я такой человек, который однажды может сказать: блин, все возможно. Я не хочу закрывать дверь на 99%, нет, но я не люблю говорить что-то прямо на 100%".
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