Пике – об окружении Барселоны: Я бы послал его на хрен, оно токсичное

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике пообщался с популярным стримером Ибаем Льяносом в эфире платформы Twitch. Игроку было задано несколько футбольных вопросов, на которые он с удовольствием ответил:

"Я бы сделал клуб более современным, я бы многое изменил. Я бы послал на хрен все окружение клуба, оно токсичное. На хер, да".

"Дембеле? Я понимаю обе стороны. Это бизнес, здесь крутятся большие деньги. Каждый волен защищать свои интересы. Пусть будет найдено лучшее решение. Мы способны адаптироваться к любому итогу. У нас есть игроки, которые могут помочь".