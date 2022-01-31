Форвард Арсенала заявил руководству Барселоны, что готов выступать за каталонцев бесплатно

Нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг заявил боссам каталонской "Барселоны" о том, что готов присоединиться к ним и играть за "сине-гранатовых" "практически бесплатно" – об этом сообщают британские СМИ.

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Форвард собирается покинуть Лондон в последний день зимнего трансферного окна. Источники отмечают, что аренда Обамеянга в "Барселону" вполне вероятна.

Несмотря на все заявления Пьера-Эмерика, на данный момент именно оклад игрока и является камнем преткновения, стороны продолжают переговоры касательно того, кто и в каком эквиваленте будет выплачивать 32-летнему габонцу зарплату во время его пребывания в Каталонии. Обамеянг действительно готов урезать себе выплаты, теперь слово за функционерами.