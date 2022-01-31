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Форвард Арсенала заявил руководству Барселоны, что готов выступать за каталонцев бесплатно

Испания
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(1 голосов)

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Форвард Арсенала заявил руководству Барселоны, что готов выступать за каталонцев бесплатно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг заявил боссам каталонской "Барселоны" о том, что готов присоединиться к ним и играть за "сине-гранатовых" "практически бесплатно" – об этом сообщают британские СМИ.

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Форвард собирается покинуть Лондон в последний день зимнего трансферного окна. Источники отмечают, что аренда Обамеянга в "Барселону" вполне вероятна.

Несмотря на все заявления Пьера-Эмерика, на данный момент именно оклад игрока и является камнем преткновения, стороны продолжают переговоры касательно того, кто и в каком эквиваленте будет выплачивать 32-летнему габонцу зарплату во время его пребывания в Каталонии. Обамеянг действительно готов урезать себе выплаты, теперь слово за функционерами.

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Источник:
mirror.co.uk

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Комментарии (1)
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NORDOS
31.01.2022 в 13:55
пристарілі педофіли футболу єднаються в барсі, бо там є доступ до роздягальні молодих хлопчиків з ла масії
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