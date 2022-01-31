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Обамеянг прибыл в Барселону и уже раздал первые автографы. Сегодня его должна подписать Барса

Испания
(1 голосов)

Грядёт громкая аренда

Обамеянг прибыл в Барселону и уже раздал первые автографы. Сегодня его должна подписать Барса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг уже прибыл в Каталонию для подписания контракта с "Барселоной". Видео с прибытием форварда и тем, как он раздаёт автографы, болельщики уже активно выкладывают в социальных сетях.

Напомним, что Обамеянг конфликтует с Микелем Артетой, из-за чего не проходил в состав "Арсенала". По слухам, стороны уже решили все финансовые вопросы. Чтобы объявить о подписании нападающего, "Барселоне" нужно оптимизировать свои расходы и, возможно, отпустить кого-то из игроков текущего состава.

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (15)
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hardcorepwnz (Украина)
31.01.2022 в 16:55
В свете очередного мегатрансфера, я вновь вынужден поднять вопрос: может Иско все же возьмете?
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
31.01.2022 в 17:02
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0
0
Algrab (Костопiль)
31.01.2022 в 16:37
Ще один "мегатрансфер"...
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+2
-1
Savage0059 (Kyiv)
31.01.2022 в 16:30
Чемпионы мира!!!По собранному отработанному материалу; каюсь. Не прав по поводу Динамо. Это ещё круче.... Бо́льшей профессиональности нужно уметь....
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+1
-1
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NORDOS
31.01.2022 в 16:40
Динамо - клуб сильніший по всім параметрам. в ЛЧ арбітри вкрали перемоги над барсою. по грі було зрозуміло, що динамівські вихованці переважають вихованців з розпіареної ла масії, яка перетворилася на гніздо педофілізму
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
31.01.2022 в 15:35
Ну вот этот трансфер Барсы я приветствую. Пьер отличный нападающий и ещё не такой старый, как кажется некоторым здешним утыркам. А ещё и за почти бесплатно играть будет, так это вообще зае.бись. Ничё, мы ему потом в конвертах бабла подкинем за понимание и лояльность. Добро пожаловать Пьер!
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+1
-1
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NORDOS
31.01.2022 в 15:57
глупий збоченцю, він нічого в команді не змінить, просто вирішує власні проблеми, а бабла в конверті підкинуть, тут без сумнівів, це ж позорна барса не той нападник, щоб автобуси розкривати, таких в барсі хоч греблю гати а от з нормальними захистниками й опорниками бідося наказувать на контрах будуть барсотушку
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+1
-2
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Барселиниус (землянин)
31.01.2022 в 16:04
Вот, как раз такими острыми ножами, как Пьер и вскрываются консервные банки, глупый мальчик Витя. Ну, а защита это уже другая тема... Это наша БОЛЬ. Это наше вечное ПИКЕ. Ой вэй..
+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
31.01.2022 в 16:56
Ну такое, лучше бы все же Кавани взяли. Обама вроде и был когда-то крутым, но когда это было. А Кавани это качество, несмотря на возраст.
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+2
0
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Spokoyno (Київ)
31.01.2022 в 15:31
НаФІГа вже є Дембеле зі своїми закідонами! Швидкі з деяким рівнем майстерності утім рівень самовпевненості на порядок вище! Другий чи третій клуб клуб покибає, бо його "не цінують"
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+1
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Барселиниус (землянин)
31.01.2022 в 15:39
Больше ему бежать некуда, возраст не тот. И он то уж покрепче Дембеле будет. А лёгкие скоростные напы нам ой как нужны. А свои закидоны почти у всех есть. Главное пахать на поле, а не выё@ываться, как Дембеле.
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+1
-1
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Spokoyno (Київ)
31.01.2022 в 15:48
Я пам'ятаю, як він з Боруссії уходив... Тепер Арсенал не "по його величі". Де гарантія, що завтра він не почне в Барселоні таке робити? Хіба за "три копійки" окладу плюс шикарні преміальні... Починаючи з тренувань
0
-1
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Барселиниус (землянин)
31.01.2022 в 15:57
А шо, разве ещё есть более великая команда, чем Барселона? Куда уже выше?
0
-1
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NORDOS
31.01.2022 в 16:01
спокійний сєпар правий. він разом з дембеле будуть імєть барсотушку групою
+1
-1
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Барселиниус (землянин)
31.01.2022 в 16:18
Ну тогда быстро сядет на лавку без премиальных с рублёвым окладом. Разве шо Дембеле ему из своих отстегнёт на жизнь. В Барсе лентяев не любят. У нас с ними разговор короткий. Усманька знает.
0
-1


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