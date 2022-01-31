Обамеянг прибыл в Барселону и уже раздал первые автографы. Сегодня его должна подписать Барса

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг уже прибыл в Каталонию для подписания контракта с "Барселоной". Видео с прибытием форварда и тем, как он раздаёт автографы, болельщики уже активно выкладывают в социальных сетях.

Напомним, что Обамеянг конфликтует с Микелем Артетой, из-за чего не проходил в состав "Арсенала". По слухам, стороны уже решили все финансовые вопросы. Чтобы объявить о подписании нападающего, "Барселоне" нужно оптимизировать свои расходы и, возможно, отпустить кого-то из игроков текущего состава.