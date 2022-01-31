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СМИ: Арсенал и Барселона не смогли договориться об аренде Обамеянга
Форвард возвращается в Лондон
Переговоры "Арсенала" и "Барселоны" по поводу
Причина срыва – разногласия по поводу того, какой из клубов будет выплачивать зарплату форварду. Из-за позднего изменения в финансовом предложении Барселоны, габонец не перейдет в испанский клуб. При этом, каталонцы продолжают сохранять интерес к игроку.
Как сообщает The Athletic, форвардом ранее также интересовались "Ювентус" и "Аль-Хиляль". Однако, Обамеянга привлекла возможность игры под руководством Хави.
Ранее форварда исключили из состава "Арсенала" из-за дисциплинарных нарушений.
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