  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Арсенал и Барселона не смогли договориться об аренде Обамеянга
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Арсенал и Барселона не смогли договориться об аренде Обамеянга

Испания
(1 голосов)

Форвард возвращается в Лондон

СМИ: Арсенал и Барселона не смогли договориться об аренде Обамеянга

UA-Футбол
Новина українською

Переговоры "Арсенала" и "Барселоны" по поводу аренды Пьера-Эмерика Обамеянга зашли в тупик.

Причина срыва – разногласия по поводу того, какой из клубов будет выплачивать зарплату форварду. Из-за позднего изменения в финансовом предложении Барселоны, габонец не перейдет в испанский клуб. При этом, каталонцы продолжают сохранять интерес к игроку.

Как сообщает The Athletic, форвардом ранее также интересовались "Ювентус" и "Аль-Хиляль". Однако, Обамеянга привлекла возможность игры под руководством Хави.

Ранее форварда исключили из состава "Арсенала" из-за дисциплинарных нарушений.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
hardcorepwnz (Украина)
31.01.2022 в 19:18
Ну это анекдот дня. А этот товарищ уже всем автографы в Барселоне раздал, пусть теперь ходит забирает обратно
Ответить
+1
0
Algrab (Костопiль)
31.01.2022 в 19:21
Ответить
0
0
Algrab (Костопiль)
31.01.2022 в 19:14
Бракнуло 100 євриків? Підписуйте Рібері, банкроти!
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
31.01.2022 в 19:13
Ну все. Оно и понятно. Доплачивать каталонцам за последующий переход в ПСЖ не захотел..
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...