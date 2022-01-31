Реал теряет Менди из-за мышечной травмы

Защитник мадридского "Реала" Ферлан Меди получил мышечное повреждение на тренировке, сообщает Marca. Француз точно пропустит матч в 1/4 Кубка Короля против "Атлетика" из Бильбао.

Предполагаемая дата возвращения в строй – 15 февраля, но реабилитация к этой дате пока под вопросом.

Заменить Менди могут Марсело, Начо и Алаба.

В этом сезоне Ферлан провел 21 матч в футболке "Реала", забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.