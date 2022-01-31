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Реал теряет Менди из-за мышечной травмы
Участие в 1/8 против ПСЖ под вопросом
Фото: twitter.com/realmadrid / Автор: неизвестен
Защитник мадридского "Реала" Ферлан Меди получил мышечное повреждение на тренировке, сообщает Marca. Француз точно пропустит матч в 1/4 Кубка Короля против "Атлетика" из Бильбао.
Предполагаемая дата возвращения в строй – 15 февраля, но реабилитация к этой дате пока под вопросом.
Заменить Менди могут Марсело, Начо и Алаба.
В этом сезоне Ферлан провел 21 матч в футболке "Реала", забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
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Источник:marca.com
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Комментарии (4)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.01.2022 в 23:09
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sasha_lv (Львів)
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sasha_lv (Львів)
31.01.2022 в 23:08
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