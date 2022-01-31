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Реал теряет Менди из-за мышечной травмы

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Участие в 1/8 против ПСЖ под вопросом

Реал теряет Менди из-за мышечной травмы

Фото: twitter.com/realmadrid / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Ферлан Меди получил мышечное повреждение на тренировке, сообщает Marca. Француз точно пропустит матч в 1/4 Кубка Короля против "Атлетика" из Бильбао.

Предполагаемая дата возвращения в строй – 15 февраля, но реабилитация к этой дате пока под вопросом.

Заменить Менди могут Марсело, Начо и Алаба.

В этом сезоне Ферлан провел 21 матч в футболке "Реала", забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) ПСЖ Ферлан Менди
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Источник:
marca.com

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Комментарии (4)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.01.2022 в 23:09
Не страшно. Там Марсело-красава любого заменит, всё сделает
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+3
-3
sasha_lv (Львів)
31.01.2022 в 23:12
поц,за вашого Дємбеле порадій.
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+3
-4
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.01.2022 в 23:14
+3
-3
sasha_lv (Львів)
31.01.2022 в 23:08
хреново,но тільки не Марсело .
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+2
-4


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