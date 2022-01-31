Обамеянг проходит медосмотр в Барселоне. Он подпишет контракт с испанцами

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг сейчас проходит медосмотр в "Барселоне", сообщает Фабрицио Романо. 32-летний игрок подпишет контракт на полгода с опцией продления.

Соглашение можно будет продлить ещё на год.

В этом сезоне Пьер-Эмерик провел за "гуннеров" 15 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.