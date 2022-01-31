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Обамеянг проходит медосмотр в Барселоне. Он подпишет контракт с испанцами
Арсенал сэкономит 25 млн фунтов в год с уходом габонца
Faisal HQ
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг сейчас проходит медосмотр в "Барселоне", сообщает Фабрицио Романо. 32-летний игрок подпишет контракт на полгода с опцией продления.
???? Done Deal and confirmed! Pierre-Emerick #Aubameyang to #Barça from #Arsenal on a permanent deal. 6-months contract with option for another season. Paperworks completed. #transfers #FCB #AFC https://t.co/cKEMQ4sYti— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 31, 2022
Соглашение можно будет продлить ещё на год.
В этом сезоне Пьер-Эмерик провел за "гуннеров" 15 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.
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