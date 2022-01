Обамеянг проходит медосмотр в Барселоне. Он подпишет контракт с испанцами

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг сейчас проходит медосмотр в "Барселоне", сообщает Фабрицио Романо. 32-летний игрок подпишет контракт на полгода с опцией продления.

???? Done Deal and confirmed! Pierre-Emerick #Aubameyang to #Barça from #Arsenal on a permanent deal. 6-months contract with option for another season. Paperworks completed. #transfers #FCB #AFC https://t.co/cKEMQ4sYti