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Официально: Атлетико усиливается левым защитником Лилля

Испания
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"Матрасники" не стали ждать лета и купили игрока сейчас же

Официально: Атлетико усиливается левым защитником Лилля

Фото: twitter.com/losclive / Автор: неизвестен

Новина українською

"Атлетико Мадрид" подписал левого защитника "Лилля" Рейнилду Мандаву, сообщает клубный твиттер. Чемпион Франции подпишет с испанским клубом полноценный контракт.

В этом сезоне Рейнилду провел 25 матчей за "Лилль" и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает Мозамбийца в 10 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лилль Мандава Рейнилду
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