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Официально: Атлетико усиливается левым защитником Лилля
"Матрасники" не стали ждать лета и купили игрока сейчас же
Фото: twitter.com/losclive / Автор: неизвестен
"Атлетико Мадрид" подписал левого защитника "Лилля" Рейнилду Мандаву, сообщает клубный твиттер. Чемпион Франции подпишет с испанским клубом полноценный контракт.
????⚪ #WelcomeReinildo— Atlético de Madrid (@atletienglish) January 31, 2022
???? Agreement with Lille for the transfer of the Mozambican defender, who has signed his contract until 2025 ????
???? Welcome to the Red & White family!
???? https://t.co/wrKsEHzMvK pic.twitter.com/DCJ2UkeNTo
В этом сезоне Рейнилду провел 25 матчей за "Лилль" и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает Мозамбийца в 10 миллионов евро.
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