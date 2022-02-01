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Барселона и Арсенал успели закрыть сделку по Обамеянгу. Игрок переходит свободным агентом

Испания
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(1 голосов)

О сделке объявят в ближайшее время

Барселона и Арсенал успели закрыть сделку по Обамеянгу. Игрок переходит свободным агентом

Фото: twitter.com/FabrizioRomano / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг всё-таки переходит в "Барселону". По информации Mundo Deportivo, игрок успел уладить с "Арсеналом" разрыв контракта до закрытия трансферного окна. Это означает, что "Барса" могла не спешить и финализировать сделку в спокойной обстановке уже 1 или 2 февраля.

Контракт Обамеянга будет рассчитан на 18 месяцев. По контракту с каталонским грандом габонец будет зарабатывать до конца текущего сезона всего 5 тысяч евро в месяц. Другие условия контракта у игрока будут уже с нового сезона.

"Арсенал" ничего не смог выручить за этот трансфер, но его выгода в другом. Расставшись с футболистом, который был отстранён от тренировок и не выходил на поле с декабря, "канониры" смогли сэкономить на его зарплате до завершения контракта 20 млн фунтов.

Читайте такжеОбамеянг стал игроком Барселоны, Эвертон подписал ван де Бека и Деле Алли. Как прошёл дедлайн зимнего трансферного окна
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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (2)
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prockop4uck (Киев)
01.02.2022 в 09:20
В кои-то веки и барса может быть полезной. Интересно как быстро там смекнут, что он не такой покладистый парень, как Пике.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
01.02.2022 в 08:20
Прямо Санта Барбара, а не трансфер!Але краще вже Обамеянг, ніж Мората!
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