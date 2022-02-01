Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона и Арсенал успели закрыть сделку по Обамеянгу. Игрок переходит свободным агентом
О сделке объявят в ближайшее время
Фото: twitter.com/FabrizioRomano / Автор неизвестен
Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг всё-таки переходит в "Барселону". По информации Mundo Deportivo, игрок успел уладить с "Арсеналом" разрыв контракта до закрытия трансферного окна. Это означает, что "Барса" могла не спешить и финализировать сделку в спокойной обстановке уже 1 или 2 февраля.
Контракт Обамеянга будет рассчитан на 18 месяцев. По контракту с каталонским грандом габонец будет зарабатывать до конца текущего сезона всего 5 тысяч евро в месяц. Другие условия контракта у игрока будут уже с нового сезона.
"Арсенал" ничего не смог выручить за этот трансфер, но его выгода в другом. Расставшись с футболистом, который был отстранён от тренировок и не выходил на поле с декабря, "канониры" смогли сэкономить на его зарплате до завершения контракта 20 млн фунтов.
Популярное сейчас
- Прорвались в полуфинал Евро! Украина - Казахстан 5:3. Видео голов и обзор матча
- Футзал. Сборная Украины в полуфинале Евро-2022 сыграет с победителем пары Россия - Грузия
- Украина обыгрывает Казахстан и выходит в полуфинал чемпионата Европы по футзалу. Как это было
- Официально: Адама Траоре - игрок Барселоны
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду