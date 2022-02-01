Барселона и Арсенал успели закрыть сделку по Обамеянгу. Игрок переходит свободным агентом

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг всё-таки переходит в "Барселону". По информации Mundo Deportivo, игрок успел уладить с "Арсеналом" разрыв контракта до закрытия трансферного окна. Это означает, что "Барса" могла не спешить и финализировать сделку в спокойной обстановке уже 1 или 2 февраля.

Контракт Обамеянга будет рассчитан на 18 месяцев. По контракту с каталонским грандом габонец будет зарабатывать до конца текущего сезона всего 5 тысяч евро в месяц. Другие условия контракта у игрока будут уже с нового сезона.

"Арсенал" ничего не смог выручить за этот трансфер, но его выгода в другом. Расставшись с футболистом, который был отстранён от тренировок и не выходил на поле с декабря, "канониры" смогли сэкономить на его зарплате до завершения контракта 20 млн фунтов.