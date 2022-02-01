Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая смена клуба за полгода. Экс-форвард Динамо и Карпат перешел в Кадис
Новый помощник в борьбе за выживание
Фото: Cádiz Club de Fútbol
В последний трансферного окна новичком пополнился "Кадис". Сейчас команда идет на 18-м месте в Ла Лиге.
Состав коллектива пополнил 33-летний испанец Лукас Перес. Он подписал контракт на полтора года, покинув "Эльче". В составе последних он провел всего полгода.
???????? ¡Bienvenido @LP10oficial! pic.twitter.com/bgnplGtkfa— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) January 31, 2022
Украинские болельщики должны помнить Переса из-за его выступлений в "Карпатах" (60 матче, 15 голов), а также пребывания в составе "Динамо". Также форвард отыграл 21 матч за лондонский "Арсенал", совершив при этом 12 результативных действий (7+5).
Популярное сейчас
- Миколенко – о встрече с Пукки в АПЛ: Сказал Теэму, что он изменил мою жизнь после того матча с финнами
- Почеттино объяснил, почему 18-летний хавбек пошел бить пенальти раньше, чем более опытные игроки ПСЖ
- Сикан ушел в аренду, Коноплянка пока остается. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Обамеянг стал игроком Барселоны, Эвертон подписал ван де Бека и Деле Алли. Дедлайн зимнего трансферного окна
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду