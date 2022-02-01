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Вторая смена клуба за полгода. Экс-форвард Динамо и Карпат перешел в Кадис

Испания
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Новый помощник в борьбе за выживание

Вторая смена клуба за полгода. Экс-форвард Динамо и Карпат перешел в Кадис

Фото: Cádiz Club de Fútbol

UA-Футбол
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В последний трансферного окна новичком пополнился "Кадис". Сейчас команда идет на 18-м месте в Ла Лиге.

Состав коллектива пополнил 33-летний испанец Лукас Перес. Он подписал контракт на полтора года, покинув "Эльче". В составе последних он провел всего полгода.

Украинские болельщики должны помнить Переса из-за его выступлений в "Карпатах" (60 матче, 15 голов), а также пребывания в составе "Динамо". Также форвард отыграл 21 матч за лондонский "Арсенал", совершив при этом 12 результативных действий (7+5).

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В статье: Лукас Перес Кадис
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