Вторая смена клуба за полгода. Экс-форвард Динамо и Карпат перешел в Кадис

В последний трансферного окна новичком пополнился "Кадис". Сейчас команда идет на 18-м месте в Ла Лиге.

Состав коллектива пополнил 33-летний испанец Лукас Перес. Он подписал контракт на полтора года, покинув "Эльче". В составе последних он провел всего полгода.

Украинские болельщики должны помнить Переса из-за его выступлений в "Карпатах" (60 матче, 15 голов), а также пребывания в составе "Динамо". Также форвард отыграл 21 матч за лондонский "Арсенал", совершив при этом 12 результативных действий (7+5).