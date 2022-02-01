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Румменигге: Когда я узнал о долге Барселоны, то плохо спал той ночью

Испания
(3 голосов)

Карл-Хайнц Румменигге высказался о важности финансовой составляющей в футболе

Румменигге: Когда я узнал о долге Барселоны, то плохо спал той ночью

munich

Новина українською

Бывший председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о важности финансовой составляющей в футболе.

"Сейчас нужно уделять внимание финансам. Есть очень, очень отрицательные примеры – как "Барселона". Когда я узнал об их задолженности в 1,5 миллиарда евро, то, скажу честно, плохо спал той ночью. Такие события в футболе очень беспокоят", - цитирует Румменигге Sky Sport.

Также функционер поделился мыслями о том, может ли перейти в "Баварию" форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

"Я думаю, что эта команда снова станет чемпионом Германии в этом году и, возможно, даже выиграет Лигу чемпионов. У клуба очень качественный состав, нужно действовать осторожно и не предпринимать безумных шагов. Вы вообще знаете, сколько надо потратить на Холанда? Вы даже не можете себе представить. А я могу. Клуб, который его купит, должен быть готов к серьёзным тратам", - сказал Румменигге.

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В статье: Барселона Карл-Хайнц Руммениге
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Комментарии (4)
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Dr. House (Поділля)
01.02.2022 в 16:34
Наверное от радости, понимая какие эти каталунцы тупые, а ещё как здорово мы у них Пепа умыкнули
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0
0
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Serega1111 (Киев)
01.02.2022 в 16:25
Ага, плохо спал. Наверное, всю ночь ворочался и хихикал
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
01.02.2022 в 16:20
Оце людина футболу! І вболіває за футбол! А не то що деякі чМоськи... Їм аби втамувати свою бундючність головне поТЯВкати на тих хто поряд з їх обранцями
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0
-1
Dr. House (Поділля)
01.02.2022 в 16:36
Дядько, на жаль, Альцгеймер прогресує у Вас швидкими темпами. Розпочніть пити античмоськосанти
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0
0


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