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Румменигге: Когда я узнал о долге Барселоны, то плохо спал той ночью
Карл-Хайнц Румменигге высказался о важности финансовой составляющей в футболе
munich
Бывший председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о важности финансовой составляющей в футболе.
"Сейчас нужно уделять внимание финансам. Есть очень, очень отрицательные примеры – как "Барселона". Когда я узнал об их задолженности в 1,5 миллиарда евро, то, скажу честно, плохо спал той ночью. Такие события в футболе очень беспокоят", - цитирует Румменигге Sky Sport.
Также функционер поделился мыслями о том, может ли перейти в "Баварию" форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.
"Я думаю, что эта команда снова станет чемпионом Германии в этом году и, возможно, даже выиграет Лигу чемпионов. У клуба очень качественный состав, нужно действовать осторожно и не предпринимать безумных шагов. Вы вообще знаете, сколько надо потратить на Холанда? Вы даже не можете себе представить. А я могу. Клуб, который его купит, должен быть готов к серьёзным тратам", - сказал Румменигге.
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