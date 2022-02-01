Лапорта: Дембеле поступало два хороших предложения от других клубов, но он отклонил их

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о сложившейся ситуации с Усманом Дембеле, контракт с игроком истекает уже этим летом.

"Мы говорили с ним по поводу нового контракта и сделали ему хорошее предложение. Он отклонил его из-за финансовых причин и желания получать больше. Ситуация зашла в тупик и его агент ничего не говорил. Мы сделали всё, что могли.

Два хорошие предложения поступило от других клубов. Мы очень удивлены, что он их отклонил. Последнее было из Англии, но он отказался и решил остаться ещё на шесть месяцев.

Его трудно понять. Мы думаем, что у Дембеле есть договорённость с другим клубом", – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.