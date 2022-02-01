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Обамеянг был замечен на тренировке Барселоны

Испания
(1 голосов)

В ближайшее время будет объявлено о трансфере игрока

Обамеянг был замечен на тренировке Барселоны

Фото: arsenal.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в каталонскую "Барселону", пишет Mundo Deportivo.

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32-летний габонский игрок был замечен на тренировке в форме "Барсы" с другими игроками сине-гранатовых. Ранее сообщалось, что Барселона и Арсенал успели закрыть сделку по Обамеянгу.

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.02.2022 в 17:50
Рядом с Дембеле? Он его быстро в курс дела введёт.)
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SoLoMoN1607 (N .K)
01.02.2022 в 17:50
Шашлыки жарил )) ( тренер по релаксу)
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sasha_lv (Львів)
01.02.2022 в 17:46
До Дємбеле придивляється?
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