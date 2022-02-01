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Обамеянг был замечен на тренировке Барселоны
В ближайшее время будет объявлено о трансфере игрока
Фото: arsenal.com / Автор: неизвестен
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в каталонскую "Барселону", пишет Mundo Deportivo.
32-летний габонский игрок был замечен на тренировке в форме "Барсы" с другими игроками сине-гранатовых. Ранее сообщалось, что
???????????? AUBAMEYANG ya entrena con el Barça a las órdenes de Xavi pic.twitter.com/j7FeyP4XWa— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 1, 2022
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.02.2022 в 17:50
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SoLoMoN1607 (N .K)
01.02.2022 в 17:50
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sasha_lv (Львів)
01.02.2022 в 17:46
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