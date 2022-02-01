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Челси попытается подписать Дембеле летом

Испания
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Игроку уже поступало несколько хороших предложений

Челси попытается подписать Дембеле летом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ. 24-летним игроком заинтересуется "Челси", пишет Sky Sports.

Англичане делали запрос о трансфере француза в последний день трансферного окна, однако им не удалось подписать футболиста.

Отмечается, что "Челси" всё ещё хочет подписать форварда в качестве свободного агента.

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В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Усман Дембеле
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