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Челси попытается подписать Дембеле летом
Игроку уже поступало несколько хороших предложений
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ. 24-летним игроком заинтересуется "Челси", пишет Sky Sports.
Англичане делали запрос о трансфере француза в последний день трансферного окна, однако им не удалось подписать футболиста.
Отмечается, что "Челси" всё ещё хочет подписать форварда в качестве свободного агента.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.
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