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Модрича не волнует, что Реал предлагает контракт всего на год

Испания
(1 голосов)

Это только мотивирует 36-летнего хорвата

Модрича не волнует, что Реал предлагает контракт всего на год

Фото: twitter.com/realmadrid / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитника "Реала" Луку Модрича не беспокоит, что клуб предлагает продлить контракт всего на год, сообщает Marca. "Мне не потребовалось и двух минут, чтобы договориться о продлении", – заявил он после финала Суперкубка Испании.

"Я наслаждаюсь футболом, как никогда раньше, и моя идея — продолжать играть в "Реале", – заявил Лука во время интервью после финала Суперкубка Испании с наградой лучшему игроку матча в руках.

Сообщается, что Лука продлит контракт, который истекает летом этого года, ещё на один сезон. "Реал" таким образом страхуется, от возможных травм и спада в игре полузащитника, а хорват не теряет мотивации – ему нравится доказывать из года в год свою состоятельность.

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В этом сезоне 36-летний полузащитник провел за "Реал" 24 матча, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

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В статье: Лука Модрич Суперкубок Испании Реал (Мадрид)
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Источник:
marca.com

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Комментарии (4)
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NORDOS
01.02.2022 в 19:39
Уважуха! Справжній професіонал
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+2
-3
Algrab (Костопiль)
01.02.2022 в 20:05
Це вам не Дємбєлє... Легенда Реалу!!!
Ответить
0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.02.2022 в 20:12
Дебил, настоящий болельщик Реала
0
-2
Algrab (Костопiль)
01.02.2022 в 20:18
Так, я справжній болівальник Реалу. А те що ти дебіл, і так всі знають...
0
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