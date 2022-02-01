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Модрича не волнует, что Реал предлагает контракт всего на год
Это только мотивирует 36-летнего хорвата
Фото: twitter.com/realmadrid / Автор: неизвестен
Полузащитника "Реала" Луку Модрича не беспокоит, что клуб предлагает продлить контракт всего на год, сообщает Marca. "Мне не потребовалось и двух минут, чтобы договориться о продлении", – заявил он после финала Суперкубка Испании.
"Я наслаждаюсь футболом, как никогда раньше, и моя идея — продолжать играть в "Реале", – заявил Лука во время интервью после финала Суперкубка Испании с наградой лучшему игроку матча в руках.
Сообщается, что Лука продлит контракт, который истекает летом этого года, ещё на один сезон. "Реал" таким образом страхуется, от возможных травм и спада в игре полузащитника, а хорват не теряет мотивации – ему нравится доказывать из года в год свою состоятельность.
В этом сезоне 36-летний полузащитник провел за "Реал" 24 матча, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
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