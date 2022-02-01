Официально: Арсенал расторг соглашение с Обамеянгом

"Арсенал" объявил о расторжении контракта с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом, сообщает клубный твиттер. Арсенал сэкономит до 25 миллионов фунтов в год с уходом габонца.

⚡ For the match-winning moments

????‍♂️ For the iconic celebrations

???? For making us smile



Thank you for everything, @Auba ❤️ — Arsenal (@Arsenal) February 1, 2022

Ранее сообщалось, что контракт с игроком подпишет "Барселона". Каталонцы хотят подписать контракт на полгода с возможностью продления ещё на год.

В этом сезоне Пьер-Эмерик провел за "гуннеров" 15 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.