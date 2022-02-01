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Официально: Арсенал расторг соглашение с Обамеянгом
Форвард сможет присоединиться к "Барселоне" в качестве свободного агента
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Арсенал" объявил о расторжении контракта с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом, сообщает клубный твиттер. Арсенал сэкономит до 25 миллионов фунтов в год с уходом габонца.
⚡ For the match-winning moments— Arsenal (@Arsenal) February 1, 2022
????♂️ For the iconic celebrations
???? For making us smile
Thank you for everything, @Auba ❤️
Ранее сообщалось, что контракт с игроком подпишет "Барселона". Каталонцы хотят подписать контракт на полгода с возможностью продления ещё на год.
В этом сезоне Пьер-Эмерик провел за "гуннеров" 15 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.
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