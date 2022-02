Официально: Арсенал расторг соглашение с Обамеянгом

"Арсенал" объявил о расторжении контракта с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом, сообщает клубный твиттер. Арсенал сэкономит до 25 миллионов фунтов в год с уходом габонца.

