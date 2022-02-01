  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Официально: Арсенал расторг соглашение с Обамеянгом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Арсенал расторг соглашение с Обамеянгом

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Форвард сможет присоединиться к "Барселоне" в качестве свободного агента

Официально: Арсенал расторг соглашение с Обамеянгом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Арсенал" объявил о расторжении контракта с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом, сообщает клубный твиттер. Арсенал сэкономит до 25 миллионов фунтов в год с уходом габонца.

Ранее сообщалось, что контракт с игроком подпишет "Барселона". Каталонцы хотят подписать контракт на полгода с возможностью продления ещё на год.

В этом сезоне Пьер-Эмерик провел за "гуннеров" 15 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...