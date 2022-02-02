Источник: Барселона объявит о подписании Обамеянга второго февраля

"Барселона" хочет официально объявить о подписании нападающего Пьер-Эмерик Обамеянга сегодня, 2 февраля, сообщает Mundo Deportivo. Габонец подписал все необходимые документы с клубом ещё в понедельник.

Сообщается, что клуб надеялся официально оформить подписание Пьер-Эмерика Обамеянга во вторник днем после того, как габонский нападающий вчера вечером подписал все документы.

Значительно снизив зарплату по сравнению с той, которую он получал в "Арсенале", "Барселона" смогла освободить для него место в лимите зарплаты, установленном Ла Лигой. Проблем с регистрацией игрока не будет.

Нападающий подпишет контракт на полгода с возможностью продления ещё на год.

Также в четверг или пятницу состоится презентация игрока непосредственно на "Камп Ноу".

В этом сезоне Пьер-Эмерик провел за "гуннеров" 15 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.