Каталонец, муж Шакиры, любитель ток-шоу. Сегодня отмечает юбилей Жерар Пике

Жерар Пике Бернабеу родился 2 февраля 1987-го (Барселона, Испания), сегодня ему исполняется 35 лет. Защитник клуба "Барселона", бывший игрок национальной сборной Испании. Воспитанник футбольной академии "сине-гранатовых", в которую он поступил в 1997 году, в возрасте 10 лет.

В 2004 году, не сыграв ни одного матча в первой команде клуба, перешел в английский "Манчестер Юнайтед". В сезоне-2006/07 на правах аренды перешел в "Сарагосу". Перед стартом кампании-2008/09 вернулся в "Барселону".

Вместе с испанским грандом он выиграл восемь титулов чемпиона Испании, шесть Кубков Испании, шесть Суперкубков Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. ЛЧ он выиграл и с "МЮ", и с "Барселоной". Со сборной Испании Пике завоевал золото ЧМ и ЕВРО.