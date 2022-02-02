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Официально: Барселона подписала форварда лондонского Арсенала

Испания
Обновлено
(2 голосов)

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Официально: Барселона подписала форварда лондонского Арсенала

Barcelona

Новина українською

ФК "Барселона" и Пьер-Эмерик Обамеянг достигли соглашения о переходе игрока в испанский гранд после расторжения контракта нападающего с "Арсеналом". Договор подписан до 30 июня 2025 года с "возможностью договориться об уходе 30 июня 2023 года".

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Также в контракте Обамеянга прописана опция выкупа ​​в размере 100 миллионов евро.

Габонец провел 72 матча за свою национальную сборную (30 голов). В "Арсенале" он играл 4 года. Обамеянг может действовать по всему фронту атаки. В 2019-м году в АПЛ он стал лучшим бомбардиром чемпионата (22 мяча).

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В статье: Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Источник:
fcbarcelona.com

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Комментарии (8)
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Hanter44 (Baburka)
02.02.2022 в 14:36
Ах! Как мы рады!Как все мы рады!
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0
0
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
02.02.2022 в 14:24
Ну, посмотрим.
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0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
02.02.2022 в 13:32
Ну всё, пздц Реалу. Вы слышите, плешивые белые крысы, мы идём по ваши души!
Ответить
0
-5
sasha_lv (Львів)
02.02.2022 в 13:42
чуємо,чуємо,лошок.....
Ответить
+5
-1
Dr. House (Поділля)
02.02.2022 в 13:53
Барселох. Вот это тебя , Дро, поимели. Шарлатанец тебя дико развёл на бабки. Бедный-бедный барсонутый лошарик. А ещё до следующей пенсии ведь надо дотянуть
Ответить
+5
-1
Dr. House (Поділля)
02.02.2022 в 13:55
Это же надо скинуть на ресурс свой номер карточки, а потом ещё срок действия и CVC код. Ну ты и тупой
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+5
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
02.02.2022 в 14:15
Тьфу на вас ещё раз, гниды "футболовские"
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0
-5
Dr. House (Поділля)
02.02.2022 в 14:21
Сам ты гнида, лошок кривожопский. Тебе в утешение замечу, что ты не первый лошок кривожопский, вас там целая шобла лошков
+2
0


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