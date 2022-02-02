Официально: Барселона подписала форварда лондонского Арсенала

ФК "Барселона" и Пьер-Эмерик Обамеянг достигли соглашения о переходе игрока в испанский гранд после расторжения контракта нападающего с "Арсеналом". Договор подписан до 30 июня 2025 года с "возможностью договориться об уходе 30 июня 2023 года".

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Также в контракте Обамеянга прописана опция выкупа ​​в размере 100 миллионов евро.

Габонец провел 72 матча за свою национальную сборную (30 голов). В "Арсенале" он играл 4 года. Обамеянг может действовать по всему фронту атаки. В 2019-м году в АПЛ он стал лучшим бомбардиром чемпионата (22 мяча).