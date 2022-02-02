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Обамеянг: Я приехал в Барселону, чтобы помочь и дать максимум команде

Испания
(1 голосов)

Форвард прокомментировал трансфер

Обамеянг: Я приехал в Барселону, чтобы помочь и дать максимум команде

Фото: arsenal.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на трансфер в каталонский клуб.

"Я очень рад и счастлив, что оказался здесь. Не могу дождаться и выйти на поле. Барселона один из самых больших клубов в мире и для меня большая честь быть здесь. Именно поэтому я подписал контракт. У меня уже есть опыт, я играл в Германии, Франции, Англии. Я приехал сюда, чтобы помочь и дать максимум команде", – приводит слова футболиста официальный Twitter "сине-гранатовых".

Напомним, Обамеянг перешел в "Барселону" на правах свободного агента.

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В статье: Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (2)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
02.02.2022 в 16:19
Удачі!По стилю гравець підходить команді!
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sasha_lv (Львів)
02.02.2022 в 15:52
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