Обамеянг: Я приехал в Барселону, чтобы помочь и дать максимум команде

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на трансфер в каталонский клуб.

"Я очень рад и счастлив, что оказался здесь. Не могу дождаться и выйти на поле. Барселона один из самых больших клубов в мире и для меня большая честь быть здесь. Именно поэтому я подписал контракт. У меня уже есть опыт, я играл в Германии, Франции, Англии. Я приехал сюда, чтобы помочь и дать максимум команде", – приводит слова футболиста официальный Twitter "сине-гранатовых".

Напомним, Обамеянг перешел в "Барселону" на правах свободного агента.