Барселона не заявила Дани Алвеса на Лигу Европы

"Барселона" оставила новичка команды Дани Алвеса вне заявки на Лигу Европы. По правилам УЕФА, после зимнего трансферного окна клуб мог дозаявить на Лигу Европы только трех новых игроков. "Барселона" решила пожертвовать ветераном команды. По информации The Athletic, каталонцы заявили на турнир Феррана Торреса, Адаму Траоре и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Дани Алвес вернулся в "Барселону" этой зимой в качестве свободного агента. Ранее бразилец отыграл за каталонский клуб 8 лет. После "Барселоны" Алвес выступал за "Ювентус", "ПСЖ" и "Сан Паулу".

Испанскому клубу предстоит сыграть в Лиге Европы уже 17 февраля. Соперник "Барселоны" в 1/16 финала – "Наполи".