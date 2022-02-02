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Реал беспокоится из-за травм Менди. Клуб подыскивает альтернативы

Испания
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Француз в последнее время действительно часто травмируется

Реал беспокоится из-за травм Менди. Клуб подыскивает альтернативы

Фото: twitter.com/Frangarcia_11 / Автор: неизвестен

Новина українською

"Реал" обеспокоен травматичностью левого защитника Ферлана Менди, сообщает журналист AS Серхио Сантос. Клуб может вернуть воспитанника Франа Гарсию из "Райо Вальекано".

22-летний Фран Гарсия называется самым вероятным вариантом укрепления этой позиции, поскольку "Реал" владеет 50% прав на своего воспитанника. Отступные, прописанные в его контракте – 10 миллионов евро, то есть "Мадрид" сможет подписать его за 5.

В этом сезоне Фран провел 24 матча и отдал 1 голевую передачу. Слева в защите Менди в "Реале" сейчас может заменить Марсело, Начо или Алаба, но подобные рокировки идут в ущерб классу, другим позициям или глубине состава.

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В статье: Реал (Мадрид) Ферлан Менди Райо Вальекано (Мадрид) Фран Гарсия
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