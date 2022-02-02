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Реал беспокоится из-за травм Менди. Клуб подыскивает альтернативы
Француз в последнее время действительно часто травмируется
Фото: twitter.com/Frangarcia_11 / Автор: неизвестен
"Реал" обеспокоен травматичностью левого защитника Ферлана Менди, сообщает журналист AS Серхио Сантос. Клуб может вернуть воспитанника Франа Гарсию из "Райо Вальекано".
El Madrid tiembla cada vez que Mendy se lesiona (algo que ocurre con demasiada frecuencia).— Sergio Santos (@AS_SergioSantos) February 2, 2022
Se busca recambio de garantías y ahora mismo Fran García, del Rayo, es el mejor colocado (el Madrid tiene el 50% de sus derechos).
La idea es que Miguel Gutiérrez salga cedido.
22-летний Фран Гарсия называется самым вероятным вариантом укрепления этой позиции, поскольку "Реал" владеет 50% прав на своего воспитанника. Отступные, прописанные в его контракте – 10 миллионов евро, то есть "Мадрид" сможет подписать его за 5.
В этом сезоне Фран провел 24 матча и отдал 1 голевую передачу. Слева в защите Менди в "Реале" сейчас может заменить Марсело, Начо или Алаба, но подобные рокировки идут в ущерб классу, другим позициям или глубине состава.
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