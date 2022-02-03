Барселона и Дембеле: даже расстаться по-человечески не получилось

Покупка Усмана Дембеле преподносилась "Барселоной" как начало новой эры.

Кто же знал, что речь шла не об эре больших свершений, а о периоде идиотских решений, финансового краха и спортивных провалов?

И нету в этой эре ни слова о любви. Самый запоминающийся момент Усмана на "Камп Ноу" - его бездарный тычок в руки Алиссону в полуфинале Лиги чемпионов. Забей он тогда при счете 3:0 - и "Барса", вероятно, проползла бы дальше. Но Дембеле - это Дембеле.

"Ты никогда не знал, что такое "Барса". Если не хочешь играть за клуб, не пачкай эмблему, сними футболку и уходи. Мистер Лапорта, откройте дверь и отпустите его", - умолял в интервью Cadena Cope Христо Стоичков, и что же?

Лапорта внял совету и открыл перед французом двери наотмашь - иди, куда душа пожелает. "Арсенал", "Челси" и "ПСЖ" числились в списке претендентов, но… все это была липа.

Ousmane Dembélé stays at Barça - he’s never been really close to sign with any club this January. #FCB



▪️ Man Utd not even interested

▪️ Chelsea never opened talks

▪️ Tottenham never been close

▪️ No interest in Arsenal swap

▪️ No clubs agreement with PSG



Ousmane stays. pic.twitter.com/NOsSp4brJ6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022

Кто не верит - почитайте топ-инсайдера всея Европы Фабрицио Романо; он первым раскусил блеф.

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Похоже, "Барса" сама распускала слухи, чтобы избавиться от проблемного персонажа, но никто не клюнул. Либо же клюнул, однако отложил сделку до лета - так считает Лапорта:

"Действия Усмана сложно понять. Хави работает на среднесрочную перспективу, а у Дембеле летом заканчивается контракт - мы не можем делать на него ставку. Думаю, он имеет соглашение с другим клубом и просто ждет, когда станет свободным агентом".

Marca пишет, что Лапорта предпочел бы до конца сезона сослать Дембеле в дубль - такая себе сатисфакция за испорченные нервы. Хави, однако, не склонен мстить. Его главная задача - вывести "Барсу" в ЛЧ. Между тем, Ансу Фати снова выбыл на 2 месяца, Мемфис Депай в худшей форме со времен "МЮ", а Адама "мистер Олимпия" Траоре за полгода в "Вулвз" забил ровно раз.

Adama between wind sprints pic.twitter.com/WnqAk7duF3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 1, 2022

Одним Ферраном Торресом все дыры не закроешь. Да, есть еще Обамеянг, но когда он последний раз футбол играл, а не дурью маялся?

Получается, Дембеле все еще может пригодится, как бы дико это не звучало после четырех с половиной ужасных, бесплодных сезонов.

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Статистика говорит, что после перехода на "Камп Ноу" Усман пропустил 124 из 253 матчей "Барселоны" во всех турнирах. Суммарно это дает 690 дней на больничной койке.

Когда же Дембеле таки добирался до поля, то играл неэффективно: 31 гол с лета 2017-го, из которых лишь один в текущем сезоне - "Линаресу" из третьего дивизиона.

При этом Хави и Лапорта вопреки всякой логике защищали и нахваливали Усмана, как никто до них:

"Мы хотим, чтобы Усман остался, потому что он великий игрок. Я с энтузиазмом отношусь к нему. Он лучше Мбаппе".

Еще сильнее удивило желание босса "Барсы" продлить Дембеле. Особо впечатлительные даже настаивали, что Лапорта сошел с ума. Они еще не знали, как выглядит подлинное безумие.

Получив предложение "Кулес", агент футболиста Муса Сиссоко все отверг и выставил свои требования - увеличить зарплату Дембеле вчетверо (с 10 до 40 млн в год), подписной бонус 30 млн евро и комиссия агенту еще 15 млн. Можно сказать, плюнул в лицо.

Когда же каталонцы обиделись и вычеркнули Дембеле из заявки на ближайший матч, Сиссоко еще и в интервью набросил:

"С такими, как мы, давление не сработает. Возможно, это работает с агентами, которые дружат с "Барселоной", но и только. Нужно говорить правду. Да, у нас высокие требования, но мы уже доказали, что деньги для нас не самое важное. Если бы "Барселона" хотела вести переговоры, то пригласила бы нас за стол. Но переговоров нет, только угрозы, что он больше не выйдет на поле. А это запрещено. Мы будем защищать права Усмана".

На это отреагировал уже президент Ла Лиги Хавьер Тебас - мол, никакие права никто не атакует; тренер решает, кого ставить, а кого нет, и ничего больше.

Ousmane Dembele agent, moments after landing in Barcelona, receives a call from… Leonardo pic.twitter.com/51raFx84Ml — PSGhub (@PSGhub) January 26, 2022

Дополнил картину сделанный специально для СМИ звонок Сиссоко спортдиру "ПСЖ" Леонардо - типа, посмотрите все, какие мы крутые.

И это агент, с которым можно вести дела?

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Муса Сиссоко и ранее был печально известен во Франции - однажды он за пару месяцев рассорил Эдуардо Камавингу с его родным "Ренном". Повезло, что семья вмешалась, наладила контакты со Stellar Sports - и ситуацию удалось спасти.

А вот Дембеле помочь некому. Отец с матерью в разводе, и оба ни черта не смыслят в бизнесе. Сам Усман двух слов связать не может и за пределами поля знаменит разве что домом в Дортмунде, который загадил так, что на клининг ушло 20,000 евро. Гнилая еда в холодильнике, разбросанный по полу мусор - и он в этом свинарнике жил.

Янка пела, что "от большого ума лишь сума да тюрьма". Дембеле доказывает, что и маленький тоже не сулит ничего хорошего.

Усман ведь был не просто очередным "бегуном" из гетто. Его дебют за "Ренн" поднял невероятную волну. В 17 лет Дембеле легко накручивал по 2-3 оппонента, здорово завершал с обеих ног, видел поле, как 30-летний. Он был словно Мбаппе за год до появления самого Мбаппе.

И где он сейчас? Сидит, жуя запрещенный клубом фастфуд, на руинах собственной карьеры; никому не нужный, кроме кучки аферистов, живущих за его счет. Уже летом их станет меньше - ни один клуб в мире не даст Дембеле тех 20 млн брутто, которые он сейчас зарабатывает на "Камп Ноу".

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Впрочем, это уже не проблемы "Барселоны".

Еще полгода - и клуб осушит этот горький кубок и возьмется за следующие. Там еще Коутиньо, Пьянич и Юмтити ждут своей очереди.

Провалившихся так много, что Лапорте приходится выходить на рынок за временщиками, типа Траоре, Обамеянга, Дани Алвеса. Уже летом их и след простынет, но сейчас "Барсе" позарез нужна ТОП-4, вот и раздули команду до 35-40 человек.

Интересно, они в курсе про эффект Рингельмана? Если вкратце, то чем больше людей тянет канат - тем меньше старается каждый из них. Лучшая мотивация - ощущать свой собственный вклад, и в этом смысле "Барса" сейчас уступает "Райо Вальекано".

Дембеле вот точно никакого Рингельмана не знает. Неделю назад он выступил с заявлением сколь искренним, столь и бессмысленным:

"С меня довольно. С сегодняшнего дня я буду отвечать честно, не поддаваясь на шантаж. Мне 24 года, и, как у каждого мужчины, у меня есть свои недостатки. Я пережил сложные моменты, травмы, COVID. Теперь я запрещаю кому-либо говорить, что я не участвую в спортивном проекте; запрещаю приписывать мне намерения, которых у меня никогда не было; запрещаю говорить от своего имени или имени моих агентов, которым я полностью доверяю".

Что тут комментировать? The Guardian лишь печально констатировала, что нету в этой истории победителей - одни проигравшие. Но это не совсем верно.

Победитель есть - дортмундская "Боруссия", заработавшая на ходячей проблеме "Барселоны" 140 млн евро.