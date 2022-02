Барселона и Дембеле: даже расстаться по-человечески не получилось

Покупка Усмана Дембеле преподносилась "Барселоной" как начало новой эры.

Кто же знал, что речь шла не об эре больших свершений, а о периоде идиотских решений, финансового краха и спортивных провалов?

И нету в этой эре ни слова о любви. Самый запоминающийся момент Усмана на "Камп Ноу" - его бездарный тычок в руки Алиссону в полуфинале Лиги чемпионов. Забей он тогда при счете 3:0 - и "Барса", вероятно, проползла бы дальше. Но Дембеле - это Дембеле.

Лапорта внял совету и открыл перед французом двери наотмашь - иди, куда душа пожелает. "Арсенал", "Челси" и "ПСЖ" числились в списке претендентов, но… все это была липа.

Ousmane Dembélé stays at Barça - he’s never been really close to sign with any club this January. #FCB



▪️ Man Utd not even interested

▪️ Chelsea never opened talks

▪️ Tottenham never been close

▪️ No interest in Arsenal swap

▪️ No clubs agreement with PSG



Ousmane stays. pic.twitter.com/NOsSp4brJ6