Барселона летом купит топового левого защитника

"Барселона" выбирает топового левого защитника для трансфера летом, сообщает Diario Sport. Спортивный директор клуба подтвердил, что "сине-гранатовые" хотели усилиться уже зимой, но по хорошей цене найти фуллбека не удалось.

Кандидатом номер один на эту позицию является Гайя. Основная проблема, и это то, о чем сам футболист сообщил "Барсе", заключается в том, что его приоритетом является продление контракта с "Валенсией", прежде чем выслушивать какие-либо предложения. Если Гайя не достигнет соглашения, "Барса" начнет предметно прорабатывать трансфер.

Срок действия контракта игрока истекает в 2023 году.

Альтернативный вариант – это Гримальдо, футболист, который должен был перейти в аренду в январе этого года, но "Бенфика" не позволила уйти. Хави Эрнандес хорошо знает игрока молодежки. Также защитник впечатлил тренера в очном матче команд в Лиге чемпионов.

Контракт Гримальдо также истекает летом 2023 года.