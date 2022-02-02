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Барселона летом купит топового левого защитника

Испания
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(1 голосов)

Основные кандидаты – Гайя и Гримальдо

Барселона летом купит топового левого защитника

Фото: twitter.com/SLBenfica / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" выбирает топового левого защитника для трансфера летом, сообщает Diario Sport. Спортивный директор клуба подтвердил, что "сине-гранатовые" хотели усилиться уже зимой, но по хорошей цене найти фуллбека не удалось.

Кандидатом номер один на эту позицию является Гайя. Основная проблема, и это то, о чем сам футболист сообщил "Барсе", заключается в том, что его приоритетом является продление контракта с "Валенсией", прежде чем выслушивать какие-либо предложения. Если Гайя не достигнет соглашения, "Барса" начнет предметно прорабатывать трансфер.

Срок действия контракта игрока истекает в 2023 году.

Альтернативный вариант – это Гримальдо, футболист, который должен был перейти в аренду в январе этого года, но "Бенфика" не позволила уйти. Хави Эрнандес хорошо знает игрока молодежки. Также защитник впечатлил тренера в очном матче команд в Лиге чемпионов.

Контракт Гримальдо также истекает летом 2023 года.

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В статье: Валенсия (Испания) Барселона Хосе Гайя Алехандро Гримальдо Бенфика
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Источник:
sport.es

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
02.02.2022 в 23:03
Мыколенко?
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0
-1
sasha_lv (Львів)
02.02.2022 в 22:31
цікаво,шо мають на увазі барсюки під ..."гарною ціною"? вільний агент,пєнс чи....не більше 5000 євро?.... таки ж ніщєброди,як і місцевий Барселох..
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