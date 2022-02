Валенсия и Райо Вальекано с боями прорвались в полуфинал Кубка короля

"Райо" вышел в полуфинал Кубка короля второй раз в истории и впервые с 1982 года - сегодня в рабочем пригороде испанском столицы большой праздник.

Островитяне вышли с тремя январскими новичками в старте и забили первыми, но гол Анхеля отменили из-за офсайда.

Этот момент разбудил хозяев, которые понемногу забрали себе инициативу. Как обычно, руководил игрой Трехо, а Альваро Гарсия нагнетал слева. Эти двое и придумали пенальти - первый отдал, второй упал. Трехо же с точки и открыл счет.

"Райо" мог избежать нервной концовки, но Рико эффектно потащил удар Серхи Гвардиолы. С другой стороны, даже при 0:1 "Мальорка" не выглядела способной на камбэк. Ее футбол - скорее, горизонтальный, чем вертикальный - не таил в себе угроз. Все, что вспоминается - уйма навесов и лишь опасный удар головой от Муриги. На такой стадии и против такого соперника этого слишком мало.

22 - Vedat Muriqi contested 22 aerials on his Mallorca debut (15 aerials won), the most by a LaLiga player in a single game this season in all competitions.

1/4 финала Кубка. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Трехо, 44 (с пенальти)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич, Катена, Кевин Родригеш - Валентин, Комесанья (Унаи Лопес, 63) - Паласон (Бебе, 89), Трехо (Сисс, 79), Альваро Гарсия (Нтека, 80) - Гвардиола (Силла, 63)

"Мальорка": Рико - Маффео, Руссо, Вальент, Хауме Коста - Джованни Гонсалес (Хоппе, 57), де Галларета (Севилья, 57), Антонио Санчес (Батталья, 74), Ли Кан Ин (Кубо, 77) - Анхель (Дани Родригес, 57), Муриги

Предупреждения: Комесанья, 28, Валентин, 72, Трехо, 78, Сисс, 90+7, Димитриевский, 90+8, Балью, 90+9 - де Галларета, 31, Антонио Санчес, 51, Руссо, 84, Вальент, 90+1, Маффео, 90+1

Эта "Валенсия" не похожа команду образца 2019 года, которая выиграла Копу, но сегодня победу подопечные Хосе Бордаласа, скорее, заслужили.

До перерыва ощущение преимущества хозяев не покидало ни на секунду. Арендованный Брайан Хиль без раскачки влился в команду; привычно показывали класс Солер и Гедеш. У "Кадиса" выделялся активностью только Алехо, напрягавший Гайя слева.

Закончилось это все голом Гедеша - Дуро сперва перепрыгнул Калу, а затем вывел партнера на свидание с голкипером. Классная работа.

Новичок Кюмарт едва не подвел "Валенсию" под монастырь, привезя пенальти - Лукас Перес с точки сравнял счет. Немного погодя еще и Кала попал в штангу - "Валенсия" в середине второго тайма напоминала сжатый комок нервов.

2 - Lucas Pérez is the second LaLiga player to score for different teams this season in all competitions after Borja Mayoral (Roma and Getafe), scoring in each of his debuts for both clubs.