"Вражеское государство". Вице-президент фонда Барсы ушел в отставку после скандального твита о Надале

Функционер Альфонс Годалл подал в отставку с должности вице-президента фонда "Барселоны" после скандального поста в Твиттере об испанском теннисисте Рафаэле Надале. После победы Рафы над российским теннисистом Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии ярый каталонец Годалл написал в Сети следующее:

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"Рафаэль Навидад беспокоил меня с самого первого дня. Он у меня в той же корзине, что и красные (прим. ред. UA-Футбол – сборная Испании), "Реал Мадрид", Алонсо и все, кто представляет вражеское государство".

El Rafael Navidad m’ha fet angúnia des del primer dia. El tinc al mateix sac que la roja, el RM, Alonso i tot el que representi l’estat enemic. — Alfons Godall II*II ???????????????? (@alfons_godall) January 31, 2022

Естественно, Годалла раскритиковали. По информации испанских СМИ, один из спонсоров "Барселоны" уведомил руководство, что может прекратить поддержку фонда. Поэтому Альфонс объявил, что увольняется:

"Твит с моим мнением об известном человеке может навредить фонду "Барселоны" из-за давления со стороны некоторых компаний и СМИ. Я не хочу, чтобы из-за меня фонд потерял хотя бы одну копейку. Я не хочу отказываться от свободы слова. Соответственно, я увольняюсь".

La piulada amb la meva opinió sobre un personatge famós i el seu perfil pot perjudicar la @FundacioFCB per la pressió d’algunes empreses i mitjans.

No vull costar ni un cèntim al @FCBarcelona_cat ni renunciar a la llibertat d’expressió.

En consqüència, renuncio al càrrec.

Merci!! — Alfons Godall II*II ???????????????? (@alfons_godall) February 2, 2022

Каталония уже долгое время пытается добиться независимости от Испании. Также напомним, что Рафа Надаль – фанат мадридского "Реала".