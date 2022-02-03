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"Вражеское государство". Вице-президент фонда Барсы ушел в отставку после скандального твита о Надале

Испания
(1 голосов)

Давайте разбираться

"Вражеское государство". Вице-президент фонда Барсы ушел в отставку после скандального твита о Надале

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Функционер Альфонс Годалл подал в отставку с должности вице-президента фонда "Барселоны" после скандального поста в Твиттере об испанском теннисисте Рафаэле Надале. После победы Рафы над российским теннисистом Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии ярый каталонец Годалл написал в Сети следующее:

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"Рафаэль Навидад беспокоил меня с самого первого дня. Он у меня в той же корзине, что и красные (прим. ред. UA-Футбол – сборная Испании), "Реал Мадрид", Алонсо и все, кто представляет вражеское государство".

Естественно, Годалла раскритиковали. По информации испанских СМИ, один из спонсоров "Барселоны" уведомил руководство, что может прекратить поддержку фонда. Поэтому Альфонс объявил, что увольняется:

"Твит с моим мнением об известном человеке может навредить фонду "Барселоны" из-за давления со стороны некоторых компаний и СМИ. Я не хочу, чтобы из-за меня фонд потерял хотя бы одну копейку. Я не хочу отказываться от свободы слова. Соответственно, я увольняюсь".

Каталония уже долгое время пытается добиться независимости от Испании. Также напомним, что Рафа Надаль – фанат мадридского "Реала".

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В статье: Барселона Рафаэль Надаль Альфонс Годалл
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Комментарии (3)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.02.2022 в 09:44
Дуже швидко ФКБ із клубу, який зачаровував своєю грою при Кройфі-тренері, Кумані, Ромаріо, Стоїчкові, Рональдіньо, При Пепі із Хаві-Іньєста-Мессі, перетворився на клуб-скандал із президентами-махінаторами, із сєпарським керівництвом, із тренерами-педофілами. І зараз колись славетна Барса крім огиди і сміху нічого більше в переважній більшості футбольних фанатів не викликає. Тільки і залишилося зі всіх куточків кричати про Вялічіє. Так само як і пуйлівська ПаРаша- одна огида і вялічіє. Недарма Пуйло підігріває кривавим баблішком сєпарські потуги Каталунії
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+2
0
Dr. House (Поділля)
03.02.2022 в 09:10
Сепароклуб за которы глорят в основном маргинальные личности такие как Барселох, шарлатанский педик-кидала, коты-тридварасы, шизики и алкаши
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+5
0
Algrab (Костопiль)
03.02.2022 в 09:43
Гниле сєпарське нутро барсюків...
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+1
0


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