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Зато Мората уже на горизонте. Хави и Лапорта разошлись во мнениях по поводу будущего Дембеле

Испания
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В Каталонии планируется выставка нападающих или мы чего-то не знаем?

Зато Мората уже на горизонте. Хави и Лапорта разошлись во мнениях по поводу будущего Дембеле

Getty Images / Global Images Ukraine

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У президента каталонской "Барселоны" Жоана Лапорты и главного тренера первой команды "сине-гранатовых" Хави Эрнандеса возникли разногласия из-за атакующего полузащитник Усмана Дембеле.

По информации испанских СМИ, функционер хочет, чтобы Дембеле был продан, а Хави настаивает на шансе для Усмана – француз, по мнению наставника, все еще может проявить себя до конца сезона. Также, как считает коуч, Дембеле может помочь в адаптации Обамеянгу, Усман и габонец вместе играли в "Боруссии Д".

Вместе с Пьером-Эмериком в Каталонию зимой мог переехать Альваро Мората. Испанская пресса обновляет информацию и сообщает, что летом форвард сам еще раз предложит Лапорте свои услуги. Хави хочет видеть Альваро в команде, как и Усмана.

Читайте такжеЛапорта: Дембеле поступало два хороших предложения от других клубов, но он отклонил их

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В статье: Жоан Лапорта Хави Эрнандес Барселона Альваро Мората Усман Дембеле
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Источник:
football-espana.net

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