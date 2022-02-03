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Зато Мората уже на горизонте. Хави и Лапорта разошлись во мнениях по поводу будущего Дембеле
В Каталонии планируется выставка нападающих или мы чего-то не знаем?
Getty Images / Global Images Ukraine
У президента каталонской "Барселоны" Жоана Лапорты и главного тренера первой команды "сине-гранатовых" Хави Эрнандеса возникли разногласия из-за атакующего полузащитник Усмана Дембеле.
По информации испанских СМИ, функционер хочет, чтобы Дембеле был продан, а Хави настаивает на шансе для Усмана – француз, по мнению наставника, все еще может проявить себя до конца сезона. Также, как считает коуч, Дембеле может помочь в адаптации Обамеянгу, Усман и габонец вместе играли в "Боруссии Д".
Вместе с Пьером-Эмериком в Каталонию зимой мог переехать Альваро Мората. Испанская пресса обновляет информацию и сообщает, что летом форвард сам еще раз предложит Лапорте свои услуги. Хави хочет видеть Альваро в команде, как и Усмана.
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