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Карло, а Лунин выйдет? Атлетик – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала Кубка Испании
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок ¼ финала Кубка Испании между "Атлетиком" из Бильбао и мадридским "Реалом".
Сражение за выход в следующий раунд соревнования. Карло Анчелотти еще не знает, кого он выпустит в воротах с первых минут, однако мы искренне надеемся увидеть в рамке "меренг" украинского голкипера Андрея Лунина. Отстоит ли наш парень на ноль? Сколько голов забьет фаворит? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 3 февраля – в 22:25 по киевскому времени.
Комментаторы: Егор Старков и Влад Петрушевский
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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