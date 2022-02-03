Карло, а Лунин выйдет? Атлетик – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала Кубка Испании

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок ¼ финала Кубка Испании между "Атлетиком" из Бильбао и мадридским "Реалом".

Сражение за выход в следующий раунд соревнования. Карло Анчелотти еще не знает, кого он выпустит в воротах с первых минут, однако мы искренне надеемся увидеть в рамке "меренг" украинского голкипера Андрея Лунина. Отстоит ли наш парень на ноль? Сколько голов забьет фаворит? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 3 февраля – в 22:25 по киевскому времени.

Комментаторы: Егор Старков и Влад Петрушевский

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский