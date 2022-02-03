Обамеянг: Думаю, что вся проблема была только в Артете

Форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что у него был конфликт с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой.

"Думаю, что вся проблема была только в тренере, он принял это решение. Ничего особенного сказать не могу, я был недоволен, и всё.

Так всё и получилось. Я был не очень счастлив, но спокойно отреагировал на это", — цитирует Обамеянга Mundo Deportivo.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.