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Обамеянг: Думаю, что вся проблема была только в Артете
Футболист рассказал, почему сменил клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что у него был конфликт с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой.
"Думаю, что вся проблема была только в тренере, он принял это решение. Ничего особенного сказать не могу, я был недоволен, и всё.
Так всё и получилось. Я был не очень счастлив, но спокойно отреагировал на это", — цитирует Обамеянга Mundo Deportivo.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
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