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Обамеянг: Думаю, что вся проблема была только в Артете

Испания
(1 голосов)

Футболист рассказал, почему сменил клуб

Обамеянг: Думаю, что вся проблема была только в Артете

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что у него был конфликт с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой.

"Думаю, что вся проблема была только в тренере, он принял это решение. Ничего особенного сказать не могу, я был недоволен, и всё.

Так всё и получилось. Я был не очень счастлив, но спокойно отреагировал на это", — цитирует Обамеянга Mundo Deportivo.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (4)
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metall5291 (Kharkiv)
03.02.2022 в 17:04
Посмотрим, дорогуша, на тебя в Барселоне. Но высказывания о предыдущем тренере тебя характеризуют не с лучшей стороны.
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-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.02.2022 в 17:24
Воно то так, але нічого особливого і лишнього він не сказав. Дивлячись що його запитали журналісти, досить стримана відповідь.
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0
-1
ysebe1970 (Бровары)
03.02.2022 в 17:56
Он прав.. Даже Венгер не имел таких возможностей как Артета .. Перекроил весь состав.. А результата ноль.. Пьер молодец что ушел при Артете лига чемпионов не светит.. А Барса еще может и зацепиться..
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0
metall5291 (Kharkiv)
03.02.2022 в 18:02
Все может быть, может вы и правы оба, посмотрим.
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0
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