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Арсенал будет платить Обамеянгу зарплату до конца сезона
Несмотря на расторжение контракта
Фото: twitter.com/FCBarcelona / Автор: неизвестен
"Арсенал" продолжит выплачивать зарплату нападающему "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянгу, несмотря на разрыв контракта, сообщает The Athletic. Каталонцы платят габонцу всего 5 тысяч евро.
Зарплата Обамеянга в "Арсенале" составляла 350 тысяч фунтов в неделю, какую часть от этой суммы продолжит выплачивать – неизвестно.
Сообщается, что зарплата будет выплачиваться серией транзакций, а не единоразово.
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Источник:theathletic.com
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hardcorepwnz (Украина)
03.02.2022 в 20:43
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