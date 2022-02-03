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Арсенал будет платить Обамеянгу зарплату до конца сезона

Испания
(1 голосов)

Несмотря на расторжение контракта

Арсенал будет платить Обамеянгу зарплату до конца сезона

Фото: twitter.com/FCBarcelona / Автор: неизвестен

Новина українською

"Арсенал" продолжит выплачивать зарплату нападающему "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянгу, несмотря на разрыв контракта, сообщает The Athletic. Каталонцы платят габонцу всего 5 тысяч евро.

Зарплата Обамеянга в "Арсенале" составляла 350 тысяч фунтов в неделю, какую часть от этой суммы продолжит выплачивать – неизвестно.

Сообщается, что зарплата будет выплачиваться серией транзакций, а не единоразово.

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Источник:
theathletic.com

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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
03.02.2022 в 20:43
Насколько же нужно было заколебать средний клуб без скамейки запасных, чтобы он был согласен выплачивать зарплату игроку, ушедшему в аренду
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