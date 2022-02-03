Арсенал будет платить Обамеянгу зарплату до конца сезона

"Арсенал" продолжит выплачивать зарплату нападающему "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянгу, несмотря на разрыв контракта, сообщает The Athletic. Каталонцы платят габонцу всего 5 тысяч евро.

Зарплата Обамеянга в "Арсенале" составляла 350 тысяч фунтов в неделю, какую часть от этой суммы продолжит выплачивать – неизвестно.

Сообщается, что зарплата будет выплачиваться серией транзакций, а не единоразово.