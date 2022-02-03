Сауль об адаптации Азара: В АПЛ можно делать то, что не удастся в Испании

Полузащитник "Атлетико Мадрид", выступающий в аренде за "Челси", Сауль Ньигес рассказал о разнице Ла Лиги и АПЛ официальному сайту "синих". "Легче адаптироваться, уехав из Ла Лиги в Премьер-лигу", – заявил он.

"Там все более тактично, а здесь более физически и немного безумно.

Премьер-лига не столько про контроль над игрой, сколько про развлечение болельщиков. Здесь вы можете делать то, что не удастся сделать в Ла Лиге.

Например, на днях я разговаривал со своими друзьями об Эдене Азаре. Когда он был здесь, он был одним из лучших игроков в мире, а затем он переходит в Ла Лигу и сталкивается с серьезными трудностями, потому что это совершенно другой футбол.

Здесь у него было больше ситуаций один в один или два в один, но в Ла Лиге, потому что все знают, насколько хорош "Реал" и насколько хорош он сам, соперники усложняют задачу.

Здесь все по-другому, хотя я думаю, что немного легче адаптироваться, переходя из Ла Лиги в Премьер-лигу, чем из Премьер-лиги в Ла Лигу", – подытожил Сауль.

Эден Азар в своем последнем сезоне в "Челси" забил 21 гол и отдал 18 голевых передач, в то время как за 2.5 сезона в "Реале" забил всего 6 мячей и отдал 10 результативных пасов.