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Атлетик на последних минутах сенсационно выбил Реал из Кубка короля
Баски взяли реванш за Суперкубок!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Inigo Larreina/Europa Press
Совсем недавно "Реал" бил басков в Суперкубке Испании, но тогда они встречались в Саудовской Аравии, а сегодня - на "Сан-Мамесе". Разница, как говорится, налицо.
И нет, "Атлетик" не придумал велосипед. Он сыграл в своем стиле - цепко, надежно, энергозатратно и при этом не слишком остро. Высокий прессинг работал, подборы собирались, но моменты? Их почти не было.
У "Реала" все намного хуже, ведь он - чемпион, лидер сезона, а это ко многому обязывает, даже несмотря на травму Бензема и усталость латиноамериканцев, которые всю неделю гоняли на родине отбор на ЧМ.
0.1 - @realmadriden have finished first half against @Athletic_en with a 0.1 xG index, their lowest record in first 45 minutes in a single game in any competition since January 2020 (vs Valladolid in LaLiga), also away from home (0.08). Trouble. pic.twitter.com/uravKDsZYD— OptaJose (@OptaJose) February 3, 2022
Что же мы получили от Мадрида на деле? Эксперимент с Асенсио в роли ложной "девятки" не зашел; Модрич, Каземиро и Кроос проиграли центр поля, уступив в интенсивности; Винисиус и Родриго принимали исключительно плохие решения, а ближе к перерыву вообще остановились. Кажется, Анчелотти зря выпустил обоих в старте.
Смотреть на рубку без моментов и даже ударов сложновато. В первом тайме обстановку чуть накалил плотный дальний удар Дани Гарсии - Куртуа сработал; также прикладывался выше Икер Муниаин. У "Реала" - ничего.
Marcos Asensio vs Bilbao || Skills & Highlights pic.twitter.com/1AgMBuHr1G— WolfRMFC (@WolfRMFC) February 3, 2022
После перерыва у басков запомнилась попытка Рауля Гарсии после углового - бил плечом, и в результате мяч полетел мимо с убойной позиции. "Реал" ответил на это попыткой Каземиро - выручил Агирресабала. Все.
Судьбу такого матча должен был решить либо один момент, либо серия пенальти - и в итоге сработал первый вариант. Беренгеру впервые в матче удалось накрутить соперника прямо в его штрафной и пробить с левой - у Куртуа не было шансов. Стоял бы Лунин - было бы то же самое.
2nd – @AthleticClub is the second different side to progress against Barcelona and Real Madrid in a single campaign in Copa del Rey in 21st Century after @RealZaragoza (two times – in 2003/2004 and 2005/2006). Lions. pic.twitter.com/U2NkpVH76a— OptaJose (@OptaJose) February 3, 2022
О кризисе говорить рано, но надо признать - сегодня "Реал" вылетел по делу. Не наиграла команда Анчелотти даже на дополнительное время. Нет Бензема - нет Мадрида. Снова.
Ну а вообще текущий Кубок - песня для букмекеров. Не только Мадрид, но и "Барса", "Атлетико" и "Севилья" уже за бортом. Кто мог такое предвидеть еще месяц назад?
1/4 финала Кубка короля. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Реал Мадрид" - 1:0
Гол: Беренгер, 89
"Атлетик": Агирресабала - де Маркос, Ерай, Иньиго Мартинес, Берчиче - Нико Уильямс (Беренгер, 46), Дани Гарсия, Весга, Муниаин (Баленсиага, 90+2) - Рауль Гарсия (Серрано, 78), Уильямс
"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Начо, Алаба - Модрич, Каземиро, Кроос (Камавинга, 76) - Родриго, Асенсио, Винисиус (Иско, 60)
Предупреждения: Дани Гарсия, 42, де Маркос, 67, Берчиче, 68 - Кроос, 24, Модрич, 59
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