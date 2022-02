Атлетик на последних минутах сенсационно выбил Реал из Кубка короля

Совсем недавно "Реал" бил басков в Суперкубке Испании, но тогда они встречались в Саудовской Аравии, а сегодня - на "Сан-Мамесе". Разница, как говорится, налицо.

И нет, "Атлетик" не придумал велосипед. Он сыграл в своем стиле - цепко, надежно, энергозатратно и при этом не слишком остро. Высокий прессинг работал, подборы собирались, но моменты? Их почти не было.

У "Реала" все намного хуже, ведь он - чемпион, лидер сезона, а это ко многому обязывает, даже несмотря на травму Бензема и усталость латиноамериканцев, которые всю неделю гоняли на родине отбор на ЧМ.

0.1 - @realmadriden have finished first half against @Athletic_en with a 0.1 xG index, their lowest record in first 45 minutes in a single game in any competition since January 2020 (vs Valladolid in LaLiga), also away from home (0.08). Trouble. pic.twitter.com/uravKDsZYD