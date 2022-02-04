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Атлетик на последних минутах сенсационно выбил Реал из Кубка короля

Испания
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(1 голосов)

Баски взяли реванш за Суперкубок!

Атлетик на последних минутах сенсационно выбил Реал из Кубка короля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Inigo Larreina/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Совсем недавно "Реал" бил басков в Суперкубке Испании, но тогда они встречались в Саудовской Аравии, а сегодня - на "Сан-Мамесе". Разница, как говорится, налицо.

И нет, "Атлетик" не придумал велосипед. Он сыграл в своем стиле - цепко, надежно, энергозатратно и при этом не слишком остро. Высокий прессинг работал, подборы собирались, но моменты? Их почти не было.

У "Реала" все намного хуже, ведь он - чемпион, лидер сезона, а это ко многому обязывает, даже несмотря на травму Бензема и усталость латиноамериканцев, которые всю неделю гоняли на родине отбор на ЧМ.

Что же мы получили от Мадрида на деле? Эксперимент с Асенсио в роли ложной "девятки" не зашел; Модрич, Каземиро и Кроос проиграли центр поля, уступив в интенсивности; Винисиус и Родриго принимали исключительно плохие решения, а ближе к перерыву вообще остановились. Кажется, Анчелотти зря выпустил обоих в старте.

Смотреть на рубку без моментов и даже ударов сложновато. В первом тайме обстановку чуть накалил плотный дальний удар Дани Гарсии - Куртуа сработал; также прикладывался выше Икер Муниаин. У "Реала" - ничего.

После перерыва у басков запомнилась попытка Рауля Гарсии после углового - бил плечом, и в результате мяч полетел мимо с убойной позиции. "Реал" ответил на это попыткой Каземиро - выручил Агирресабала. Все.

Судьбу такого матча должен был решить либо один момент, либо серия пенальти - и в итоге сработал первый вариант. Беренгеру впервые в матче удалось накрутить соперника прямо в его штрафной и пробить с левой - у Куртуа не было шансов. Стоял бы Лунин - было бы то же самое.

О кризисе говорить рано, но надо признать - сегодня "Реал" вылетел по делу. Не наиграла команда Анчелотти даже на дополнительное время. Нет Бензема - нет Мадрида. Снова.

Ну а вообще текущий Кубок - песня для букмекеров. Не только Мадрид, но и "Барса", "Атлетико" и "Севилья" уже за бортом. Кто мог такое предвидеть еще месяц назад?

1/4 финала Кубка короля. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Реал Мадрид" - 1:0

Гол: Беренгер, 89

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос, Ерай, Иньиго Мартинес, Берчиче - Нико Уильямс (Беренгер, 46), Дани Гарсия, Весга, Муниаин (Баленсиага, 90+2) - Рауль Гарсия (Серрано, 78), Уильямс

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Начо, Алаба - Модрич, Каземиро, Кроос (Камавинга, 76) - Родриго, Асенсио, Винисиус (Иско, 60)

Предупреждения: Дани Гарсия, 42, де Маркос, 67, Берчиче, 68 - Кроос, 24, Модрич, 59

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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Комментарии (50)
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Барселиниус (землянин)
04.02.2022 в 00:51
Пошли отмазочки дождём.
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0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.02.2022 в 00:44
Требл в пролёте, но ничего, ещё можно ДВАБЛ выиграть
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+2
-2
sasha_lv (Львів)
04.02.2022 в 00:47
тридварас,йди далі лошков-барсючків розводь....
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
04.02.2022 в 00:52
Ты не прав шурик.
0
0
sasha_lv (Львів)
04.02.2022 в 00:53
я завжди прав...(майжє).....
0
0
metall5291 (Kharkiv)
04.02.2022 в 00:41
Увы, это не сенсация, а один из вполне ожидаемых результатов. Без Бензема и с уставшими бразильцами нечто подобное предположить можно было. Да и Атлетик надоел (). Для меня лично сатисфакцией будет первенство в Ла-Лиге и выбитый ПСЖ. Тогда можно считать сезон удался если не на 100, то на 80%. Для победы во всех турнирах Реалу катастрофически не хватает глубины состава. Уставший Вини, да еще без Бензема - это минус два игрока на поле.
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0
-2
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usovvictor (Kharkov)
04.02.2022 в 00:39
...Реал сонно, Атлетик ярко. Жаль, не было Бензема, Атлетик заслужил свое право на финал... Шансы были у обоих, но Атлетик добился своего...
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usovvictor (Kharkov)
04.02.2022 в 00:53
...понимаю, что у Реала проблемы с составом, но причем здесь Атлетик?...
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0
0
sasha_lv (Львів)
04.02.2022 в 00:38
Перес,треба кров з носу,купляти Голланда або Мбаппе...,інакше біда
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+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
04.02.2022 в 00:38
Будут, и Мбаппе, и Холланд) И возможно Погба. А пока терпим)
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+1
-1
sasha_lv (Львів)
04.02.2022 в 00:51
Погба.????
0
0
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NORDOS
04.02.2022 в 00:39
та купимо когось з них це точно, можливо навіть обох, якщо шейхи не підісруть
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+1
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.02.2022 в 00:40
Купите два контейнера кабачков
+2
-1
sasha_lv (Львів)
04.02.2022 в 00:52
пвдоамериканцю,тобі і один вистачить..
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.02.2022 в 00:36
Хахахаха. Игру не смотрел, но она мне понравилась
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+2
-2
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NORDOS
04.02.2022 в 00:37
ти баблішку, шо барселоху повинен, вже скинув? а то у нього не буде за шо відсяткувати
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+1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.02.2022 в 00:39
Без тебя чмо разберёмся. Соси кабачок и не отвлекайся
+2
-1
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NORDOS
04.02.2022 в 00:41
та тут всі переживають, щоб ти останні бабкі в нього не видурив, пастор бл
+1
-1
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Барселиниус (землянин)
04.02.2022 в 00:43
Витёк, я же тебе уже писал, шо Алекс порядочный человек и слово своё сдержал. Успокойся.
0
-1
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Барселиниус (землянин)
04.02.2022 в 00:40
Я тоже не смотрел и включил, как обычно за пять минут до конца, а тут вскоре и гол. Красава!
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+2
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.02.2022 в 00:41
+2
-1
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Барселиниус (землянин)
04.02.2022 в 00:43
0
-1
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Blackboria (Тернопіль)
04.02.2022 в 00:45
+1
-1
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alex 66 (Кременчук)
04.02.2022 в 00:33
На смітник Ригал Гамадрид
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+3
-3
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NORDOS
04.02.2022 в 00:35
там вже місце барсотушкою зайняте
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+2
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.02.2022 в 00:42
+1
-2
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NORDOS
04.02.2022 в 00:45
молодець! випий за те, що там барсотушкая теж за це вип'ю
+1
0
Tasha19
04.02.2022 в 00:32
Карма за Луніна
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+2
-2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.02.2022 в 00:32
І куртуа не допоміг)) А Лунін би не пропустив!)
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0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
04.02.2022 в 00:32
Вымучили все же, с четвертого раза, на домашнем стадионе, с большими проблемами Реала с составом и уставшими после игр отбора бразильцами. Ну и ладно, давно нужно было вылетать из этого никому не нужного турнира, Зидан это всегда понимал
Ответить
+3
-1
sasha_lv (Львів)
04.02.2022 в 00:33
коротка лавка,нема нрм. замін
Ответить
+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
04.02.2022 в 00:35
Ну ждем лавку, летом будет уход всяких кровососов и приход новых футболистов. Вышел вон Иско, ноль пользы и в конце момент запорол.
+2
0
sasha_lv (Львів)
04.02.2022 в 00:41
треба було ризикнути,Азара,Бєйла,Йовіча випустити......раз в рік і палка стріляє...
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.02.2022 в 00:42
0
-1
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Loader (Днепр)
04.02.2022 в 00:35
Ну это да. Конечно. Как же иначе.
Ответить
0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
04.02.2022 в 00:36
Ну да, а как иначе. Три игры они проиграли, когда состав Мадрида был оптимальным. А тут спасибо нужно сказать дополнительно федерации футбола Бразилии, которым очень нужны были наши игроки, при том что они на ЧМ квалифицировались год назад.
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
04.02.2022 в 00:41
Мадрид и в тех играх был не очень убедителен. Да и не Реалу жаловаться на короткую скамейку. Где еще в Ла Лиге у команд всякие Бейлы полируют?
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
04.02.2022 в 00:51
Да, часть скамейки запасных надо выгружать куда попало, хоть в пропасть выбросить
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0
0
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NORDOS
04.02.2022 в 00:32
сосали баскські везучі
Ответить
0
-4
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Барселиниус (землянин)
04.02.2022 в 00:33
Ну шо, як тобі рагу? Печія мабуть?
Ответить
+2
-2
avatar
NORDOS
04.02.2022 в 00:34
яке рагу, ска?
+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.02.2022 в 00:35
Хахаххахахахахаха. Что желтопуый, двух килограммовый кабачок не застрял в горле??? Дебил бль…
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
04.02.2022 в 00:37
У него сегодня был копчёный баклажан.
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
04.02.2022 в 00:32
Баски - мужики!
Ответить
+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.02.2022 в 00:42
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
04.02.2022 в 00:46
Ответить
0
-1
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Loader (Днепр)
04.02.2022 в 00:31
И эта команда на первом месте в чемпионате. Ла Лига валится в пропасть. Что, парниши, досмеялись с Барселоны? Атлетику, конечно, не так позорно проиграть, как Алькояно, тем более, что и прошедшие встречи были не однозначны.
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+3
-2
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hardcorepwnz (Украина)
04.02.2022 в 00:33
С тремя неосновными игроками в защите и без Бензема, с отыгравшем позавчера матч за Бразилию Винисиусом, ну окей. Посмейтесь))
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+2
-1
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NORDOS
04.02.2022 в 00:33
зате як барсотушку попустили в останніх 5 ель класіко
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+1
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.02.2022 в 00:38
Хахахаха. Соси кабачок, дебил
+1
-2


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