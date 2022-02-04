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Анчелотти – о вылете Реала из Кубка: Матч с Атлетиком – не худший в сезоне. Я удивлен тем, как он прошел

Испания
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Унылые "меренги"

Анчелотти – о вылете Реала из Кубка: Матч с Атлетиком – не худший в сезоне. Я удивлен тем, как он прошел

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал вылет "меренг" из ¼ финала Кубка Испании от "Атлетика" из Бильбао (1:0). Цитируют итальянца испанские СМИ.

"Нам больно, ведь мы хотим выиграть все. Я не думаю, что после этого матча будут какие-то последствия. Наоборот, надеюсь, что это поражение сделает нас сильнее. Это не худшая игра в сезоне. Игра была равной до конца. Я удивлен тем, как прошел матч".

"У меня еще оставалась возможность внести изменения в игру, но я думал сделать это в дополнительное время. К сожалению, мы пропустили гол под занавес, и у нас не осталось времени, чтобы дать время другим футболистам".

"У нас нет игроков с качествами Бензема. Кроос покинул поле из-за усталости, как и Винисиус. На бразильца сильно давили, ничего нового. Я наказал игроков? Мне нечего ответить. Себальос и Вальехо тоже не играли. Они на том же уровне, как и остальные, кто не вышел на поле. Нужно быть честными".

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В статье: Карло Анчелотти Атлетик (Бильбао) Кубок Испании Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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