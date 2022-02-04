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Марселино: Победы над Барселоной и Реалом не означают, что Атлетик дойдет до финала Кубка Испании

Испания
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Марселино: Победы над Барселоной и Реалом не означают, что Атлетик дойдет до финала Кубка Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Атлетика" Марселино Гарсия Тораль прокомментировал вылет "Реала" из ¼ финала Кубка Испании от команды из Бильбао (1:0). Цитируют наставника испанские СМИ.

"Я счастлив, я горжусь работой игроков и поддержкой наших болельщиков. Очень трудно выбить сначала "Барселону", а затем и "Реал", но впереди еще есть матчи. То, что мы выбили гранды – не означает, что "Атлетик" попадет в финал".

"Если не позволять "Реалу" "играть в атаку", то вы уже на полпути к победе. Мы проделали огромную работу – тяжело доминировать над "сливочными" так, как это было сегодня. "Атлетик" – конкурентоспособная, непростая команда для любого оппонента. Мы прогрессируем в работе с мячом".

"Особая ночь вновь стала волшебной. В январе я пока не хочу ставить никакие задачи перед командой. Мы насладимся результатом, но впереди у нас игра в Примере с "Эспаньолом". Нужно быть готовыми, чтобы победить".

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В статье: Атлетик (Бильбао) Кубок Испании Реал (Мадрид) Марселино
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Источник:
managingmadrid.com

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