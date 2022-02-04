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Пока Реал вылетал из Кубка. Находясь на скамейке для запасных, Бэйл высмеял решение Анчелотти

Испания
(1 голосов)

Наглый Гарет

Пока Реал вылетал из Кубка. Находясь на скамейке для запасных, Бэйл высмеял решение Анчелотти

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Видимо, футбол Гарета Бэйла интересует все меньше и меньше. Вчера, 3 февраля, мадридский "Реал" вылетел из ¼ финала Кубка Испании в матче с "Атлетиком" из Бильбао (1:0).

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Валлийский вингер "сливочных" просидел на скамейке весь поединок, но все равно успел запомниться крайне неоднозначной реакцией на один из моментов встречи. На 75-й минуте главный тренер "меренг" Карло Анчелотти отправил разминаться Эдена Азара.

Тем не менее, итальянец передумал выпускать бельгийца на поле. В тот момент, когда экс-игрок "Челси" возвращался к своему креслу на лавке, оператор El Chiringuito поймал лицо Бэйла – валлиец достаточно громко рассмеялся.

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В статье: Гарет Бэйл Карло Анчелотти Эден Азар Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
04.02.2022 в 11:07
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