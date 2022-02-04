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Пока Реал вылетал из Кубка. Находясь на скамейке для запасных, Бэйл высмеял решение Анчелотти
Наглый Гарет
Getty Images / Global Images Ukraine
Видимо, футбол Гарета Бэйла интересует все меньше и меньше. Вчера, 3 февраля, мадридский "Реал" вылетел из ¼ финала Кубка Испании в матче с "Атлетиком" из Бильбао (1:0).
Валлийский вингер "сливочных" просидел на скамейке весь поединок, но все равно успел запомниться крайне неоднозначной реакцией на один из моментов встречи. На 75-й минуте главный тренер "меренг" Карло Анчелотти отправил разминаться Эдена Азара.
Тем не менее, итальянец передумал выпускать бельгийца на поле. В тот момент, когда экс-игрок "Челси" возвращался к своему креслу на лавке, оператор El Chiringuito поймал лицо Бэйла – валлиец достаточно громко рассмеялся.
⚠️La IMAGEN⚠️— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 4, 2022
????Minuto 75 de partido: BALE se PARTE de RISA cuando mandan a HAZARD al BANQUILLO tras CALENTAR en la segunda parte...
Lo vemos en #ChiringuitoCopa pic.twitter.com/RQUznrGQN1
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