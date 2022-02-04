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Карим Бензема успеет восстановиться к матчу с Гранадой

Испания
(1 голосов)

Футболист приступил к тренировкам

Карим Бензема успеет восстановиться к матчу с Гранадой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензема приступил к тренировкам в общей группе.

По информации испанских СМИ, француз должен восстановиться и принять участие в матче 23-го тура Ла Лиги против "Гранады".

Напомним, что Бензема получил мышечную травму в игре с "Эльче" (2:2) 23 января и с тех пор не выходил на поле.

Матч "Реал" — "Гранада" состоится 6 февраля.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.02.2022 в 17:19
Повезло Реалу, а то бы беде не миновать.)
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0
-1
sasha_lv (Львів)
04.02.2022 в 17:57
Котяра,поверни гроші Барселоху,він з безгрошив'я на глод перейшов,а марить шо Bell's п'є.....
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