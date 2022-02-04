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Карим Бензема успеет восстановиться к матчу с Гранадой
Футболист приступил к тренировкам
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Карим Бензема приступил к тренировкам в общей группе.
По информации испанских СМИ, француз должен восстановиться и принять участие в матче 23-го тура Ла Лиги против "Гранады".
Напомним, что Бензема получил мышечную травму в игре с "Эльче" (2:2) 23 января и с тех пор не выходил на поле.
Матч "Реал" — "Гранада" состоится 6 февраля.
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.02.2022 в 17:19
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sasha_lv (Львів)
04.02.2022 в 17:57
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