Карим Бензема успеет восстановиться к матчу с Гранадой

Нападающий "Реала" Карим Бензема приступил к тренировкам в общей группе.

По информации испанских СМИ, француз должен восстановиться и принять участие в матче 23-го тура Ла Лиги против "Гранады".

Напомним, что Бензема получил мышечную травму в игре с "Эльче" (2:2) 23 января и с тех пор не выходил на поле.

Матч "Реал" — "Гранада" состоится 6 февраля.