Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси, ПСЖ и Тоттенхэм отказались от трансфера Дембеле из-за требований по зарплате
Клубы были шокированы не меньше Хави, когда узнали сколько хочет получать француз
Фото: twitter.com/FCBarcelona / Автор: неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле не ушел этой зимой из-за требуемой зарплаты, сообщает ESPN. Француз хочет зарабатывать 8 миллионов евро после уплаты налогов.
Клуб предложил футболиста нескольким клубам, в том числе "Челси", "Тоттенхэму" и "ПСЖ", но ни одна команда не согласилась брать на себя зарплату футболиста.
Самый высокооплачиваемый футболист "Тоттенхэма", Харри Кейн, получает 200 тысяч фунтов, в то время как Усман получал бы 250 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, что Усман не сможет играть за "Барселону", пока не продлит контракт. В январе Хави и руководство выставили футболисту ультиматум: либо трансфер, либо продление контракта.
Популярное сейчас
- На матче Украина - Россия болельщики завели хит "Путин – ху*ло". УЕФА не оценил
- Куда исчез Зозуля? Украинцы в Испании: Зозуля, Кравец, Милованов, а также будущее Рамиреса
- Новый защитник Вереса, вариант для Мякушко. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Чтобы сплотиться. Тренер женской команды Райо предлагал ассистентам "вместе трахнуть девушку"
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО