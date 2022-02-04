Челси, ПСЖ и Тоттенхэм отказались от трансфера Дембеле из-за требований по зарплате

Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле не ушел этой зимой из-за требуемой зарплаты, сообщает ESPN. Француз хочет зарабатывать 8 миллионов евро после уплаты налогов.

Клуб предложил футболиста нескольким клубам, в том числе "Челси", "Тоттенхэму" и "ПСЖ", но ни одна команда не согласилась брать на себя зарплату футболиста.

Самый высокооплачиваемый футболист "Тоттенхэма", Харри Кейн, получает 200 тысяч фунтов, в то время как Усман получал бы 250 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что Усман не сможет играть за "Барселону", пока не продлит контракт. В январе Хави и руководство выставили футболисту ультиматум: либо трансфер, либо продление контракта.