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Челси, ПСЖ и Тоттенхэм отказались от трансфера Дембеле из-за требований по зарплате

Испания
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Клубы были шокированы не меньше Хави, когда узнали сколько хочет получать француз

Челси, ПСЖ и Тоттенхэм отказались от трансфера Дембеле из-за требований по зарплате

Фото: twitter.com/FCBarcelona / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле не ушел этой зимой из-за требуемой зарплаты, сообщает ESPN. Француз хочет зарабатывать 8 миллионов евро после уплаты налогов.

Клуб предложил футболиста нескольким клубам, в том числе "Челси", "Тоттенхэму" и "ПСЖ", но ни одна команда не согласилась брать на себя зарплату футболиста.

Самый высокооплачиваемый футболист "Тоттенхэма", Харри Кейн, получает 200 тысяч фунтов, в то время как Усман получал бы 250 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что Усман не сможет играть за "Барселону", пока не продлит контракт. В январе Хави и руководство выставили футболисту ультиматум: либо трансфер, либо продление контракта.

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В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Усман Дембеле ПСЖ
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Источник:
espn.com

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