Барселона в 2019 заплатила 15 млн. евро за гарантию трансфера Хименеса из Атлетико

"Барселона" представила результаты экспертизы финансового положения клуба во вторник, 1 февраля. В 2019 году "Барселона" заплатила "Атлетико Мадрид" 15 миллионов евро.

Руководство Бартомеу объяснило, что клуб заплатил мадридцам за гарантию трансфера Хосе Хименеса, который в итоге не состоялся из-за финансовых проблем клуба.

Сообщается, что в 2019 году "Барса" отказалась выплатить 20 миллионов комиссионных Мино Райоле за Маттейса Де Лигта. Альтернативой был Хименес, за которого "Атлетико" требовал 80 миллионов.

"Барселона" заплатила 120 миллионов за Антуана Гризманна, и, так как не могла позволить себе обе сделки, заплатила 15 миллионов, чтобы гарантировать подписание Хименеса в будущем. Плата также распространялась бы и на других футболистов "Атлетико" на случай, если уругваец получил бы травму.

Пандемия не дала "Барселоне" завершить сделку.

В этом сезоне Хименес провел 19 матчей за "Атлетико". На данный момент портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 50 миллионов евро.