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Примера. Хетафе - Леванте 3:0. Унал сияет, а Лягушки тонут
23-й тур начался без сенсаций
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press
"Хетафе" вернулся - теперь об этом можно говорить уверенно. В последних 6 матчах у синих 4 победы. Ни о какой зоне вылета речь больше не идет.
Сегодня хозяева "Альфонсо Переса" вновь солидно сыграли в обороне, а в нападении сработали контратаки и стандарты - классика от Кике Санчеса Флореса.
Первый гол случился уже на 42-й секунде - Энес Унал головой замкнул навес с углового. Для "Леванте" быстро пропускать в гостях уже печальная традиция.
Levante have conceded in the opening 10 minutes of each of their last three away games in LaLiga:— Squawka Football (@Squawka) February 4, 2022
◉ 6’ vs. Espanyol
◉ 8’ vs. Villarreal
◉ 1’ vs. Getafe
Another dreadful start. pic.twitter.com/PCqhyfjkiH
Все тот же Унал удвоил перевес в счете, эффектно развернувшись и пробив после прорыва по флангу от Оливеры.
У "Лягушек" был один выгодный шанс, чтобы вернуться в игру, но де Фрутос попал в каркас после удачной игры Барди. Больше "Хетафе" таких подарков не делал.
Во втором тайме Оливера попал в штангу в контратаке, а гол Майораля отменили из-за небольшого офсайда. Синие полностью контролировали ход игры, в которую "Леванте" даже не пытался вернуться. Аленья наказал за это в дополнительное время - его первый гол в сезоне.
That's 9⃣ goals in #LaLigaSantander for @GetafeCF's number !— LaLiga English (@LaLigaEN) February 4, 2022
What a season, @EnesUnal16. #GetafeLevante pic.twitter.com/XcPBpPtB6n
Так играть нельзя - потому и в таблице "Лягушки" идут последними с 11 очками. Шансов спастись от вылета у них все меньше. А вот "Хетафе" отдаляется от зоны риска с каждой неделей - у него уже 25 баллов и 14-я позиция.
23-й тур. Хетафе. "Колизеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Леванте" - 3:0
Голы: Унал, 1, 29, Аленья, 90+4
"Хетафе": Сория (Конде, 85) - Дамьен Суарес (Иглесиас, 85), Даконам, Митрович, Куэнка, Оливера (Оскар, 60) - Аленья, Максимович, Арамбарри - Унал (Янкто, 68), Сандро Рамирес (Майораль, 46)
"Леванте": Айтор Фернандес - Везу, Дуарте (Касерес, 46), Постиго - Пубиль (Сон, 55), Пепелу (Мелеро, 55), Радоя (Мальса, 81), Клерк - де Фрутос, Марти, Барди (Дани Гомес, 67)
Предупреждения: Арамбарри, 56, Митрович, 66, Дамьен Суарес, 76, Куэнка, 90+5 - Дуарте, 17, Марти, 57, Сон, 90+3
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