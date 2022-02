Примера. Хетафе - Леванте 3:0. Унал сияет, а Лягушки тонут

"Хетафе" вернулся - теперь об этом можно говорить уверенно. В последних 6 матчах у синих 4 победы. Ни о какой зоне вылета речь больше не идет.

Сегодня хозяева "Альфонсо Переса" вновь солидно сыграли в обороне, а в нападении сработали контратаки и стандарты - классика от Кике Санчеса Флореса.

Первый гол случился уже на 42-й секунде - Энес Унал головой замкнул навес с углового. Для "Леванте" быстро пропускать в гостях уже печальная традиция.

Levante have conceded in the opening 10 minutes of each of their last three away games in LaLiga:



◉ 6’ vs. Espanyol

◉ 8’ vs. Villarreal

◉ 1’ vs. Getafe



Another dreadful start. pic.twitter.com/PCqhyfjkiH