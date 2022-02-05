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Атлетико собирается приобрести защитника Астон Виллы
Игрок нужен Симеоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" активно интересуется защитником "Астон Виллы" Мэтти Кэшем. Контакты с ним уже были.
Клуб Симеоне хочет подписать 24-летнего футболиста в летнее трансферное окно и уже провел предварительные переговоры в январе. Известно, что в покупке игрока лично заинтересован главный тренер команды.
В сезоне-2021/22 Кэш провел 23 матча за "Астон Виллу", забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.
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