Руководство Барселоны разрешило Хави ставить Дембеле в состав

Боссы каталонской "Барселоны решили не запрещать тренеру команды Хави ставить французского вингера Усмана Дембеле в состав на матчи Ла Лиги и Лиги Европы.

Таким образом, наставник сможет использовать француза вплоть до конца сезона, если будет такая потребность. 24-летний хавбек будет в заявке "сине-гранатовых" на игру чемпионата с "Атлетико", хоть и не выходил на поле еще с 12 января.

Как известно, Дембеле не смог договориться с клубом о продлении контракта. Он покинет команду на правах свободного агента, так как летом текущего года у него истекает срок действующего договора.