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Руководство Барселоны разрешило Хави ставить Дембеле в состав
Клуб стал действовать мягче
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images
Боссы каталонской "Барселоны решили не запрещать тренеру команды Хави ставить французского вингера Усмана Дембеле в состав на матчи Ла Лиги и Лиги Европы.
Таким образом, наставник сможет использовать француза вплоть до конца сезона, если будет такая потребность. 24-летний хавбек будет в заявке "сине-гранатовых" на игру чемпионата с "Атлетико", хоть и не выходил на поле еще с 12 января.
Как известно, Дембеле не смог договориться с клубом о продлении контракта. Он покинет команду на правах свободного агента, так как летом текущего года у него истекает срок действующего договора.
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