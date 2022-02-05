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Руководство Барселоны разрешило Хави ставить Дембеле в состав

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Клуб стал действовать мягче

Руководство Барселоны разрешило Хави ставить Дембеле в состав

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Новина українською

Боссы каталонской "Барселоны решили не запрещать тренеру команды Хави ставить французского вингера Усмана Дембеле в состав на матчи Ла Лиги и Лиги Европы.

Таким образом, наставник сможет использовать француза вплоть до конца сезона, если будет такая потребность. 24-летний хавбек будет в заявке "сине-гранатовых" на игру чемпионата с "Атлетико", хоть и не выходил на поле еще с 12 января.

Как известно, Дембеле не смог договориться с клубом о продлении контракта. Он покинет команду на правах свободного агента, так как летом текущего года у него истекает срок действующего договора.

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В статье: Барселона Хави Усман Дембеле
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (1)
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sasha_lv (Львів)
05.02.2022 в 10:53
Молодець загорілий,далі качай євріки з фк банкрот...
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