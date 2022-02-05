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Барселона интересуется сразу двумя защитниками Челси

Испания
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Клуб Хави ищет усиление

Барселона интересуется сразу двумя защитниками Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Каталонская "Барселона" собирается усилить линию защиты двумя игроками "Челси" летом. Это Андреас Кристенсен и Сесар Аспиликуэта. Как известно, футболисты станут свободными агентами через полгода.

Клубу Хави очень важно усилить позиции в обороне бесплатными футболистами, потому что большую часть трансферного бюджета руководство хочет выделить на нового центрфорварда.

Известно, что с Аспиликуэтой каталонцы уже практически согласовали контракт на три года. Однако, переговоры с Кристенсеном на данный момент остановлены.

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В статье: Сесар Аспиликуэта Барселона Челси (Лондон) Андреас Кристенсен
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Источник:
Diario Sport

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