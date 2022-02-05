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Хави: Дембеле остается частью команды. Нельзя стрелять себе в ногу

Испания
(1 голосов)

Тренер даст французу возможность играть

Хави: Дембеле остается частью команды. Нельзя стрелять себе в ногу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Хави рассказал о своем решении не отстранять вингера Усмана Дембеле от тренировок и матчей, несмотря на то, что игрок не продлил контракт с клубом:

"Никакого решения по Дембеле найдено не было. Но он остается частью клуба, частью команды, у него действующий контракт.

Мы встретились и пришли к решению, что он остается частью команды. Нельзя стрелять себе в ногу. Напротив, себе нужно помогать.

Он оставался хорошим профессионалом. Это решение клуба. Я буду задействовать его, когда посчитаю нужным", – сказал Хави.

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В статье: Барселона Хави Усман Дембеле
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
05.02.2022 в 15:29
Можно... Знал такого. За это он медаль за "Боевые заслуги" получил...
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NORDOS
05.02.2022 в 15:12
молодець, дебмелетак їх, сепарів, потрібно на місце ставити
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0
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