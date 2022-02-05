Хави: Дембеле остается частью команды. Нельзя стрелять себе в ногу

Наставник "Барселоны" Хави рассказал о своем решении не отстранять вингера Усмана Дембеле от тренировок и матчей, несмотря на то, что игрок не продлил контракт с клубом:

"Никакого решения по Дембеле найдено не было. Но он остается частью клуба, частью команды, у него действующий контракт.

Мы встретились и пришли к решению, что он остается частью команды. Нельзя стрелять себе в ногу. Напротив, себе нужно помогать.

Он оставался хорошим профессионалом. Это решение клуба. Я буду задействовать его, когда посчитаю нужным", – сказал Хави.