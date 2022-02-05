Анчелотти: Сейчас можно рассчитывать на максимально свежий состав

Наставник "Реалу" Карло Анчелотти ответил на критику из-за выбора состава после поражения от "Атлетика" (0:1) в Кубке Испании:

"Да, я действительно много использовал одних и тех же футболистов. И то, что некоторые игроки выходили не так много, тоже правда. Но тут стоит отметить, что январь выдался тяжелым, мы играли в Суперкубке и Кубке Испании, бразильцы уезжали в сборную. Теперь январь позади, мы будем работать по-другому. Я считаю, что выбор состава был правильным. Я вижу игроков и принимаю решения.

В игре с "Атлетиком" я немного рисковал, выпуская Винисиуса. Это действительно можно обсуждать, потому что я знал, что он немного уставший, но несмотря на это я полагал, что он сможет внести вклад.

Что касается других футболистов, то тут комментировать нечего, потому что Каземиро и Родриго в последнем матче сборной Бразилии не играли, а на позиции в центре нападения я хотел видеть быстрого игрока.

Ротация происходит, когда ты не доверяешь игроку. Как я уже говорил, январь выдался крайне изнурительным, было много турниров, поездок, а также травм. Наступил февраль, и сейчас можно рассчитывать на максимально свежий состав", – сказал Анчелотти.